Coronavírus: empresário mineiro cede lojas virtuais para negócios na crise

(foto: Reprodução / MF Press Global ) crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o empresário mineiro Lucas Leite resolveu oferecer gratuitamente lojas virtuais para negócios afetados pelo isolamento social. O empreendedor e especialista digital é dono da empresa Vende Muito Brasil, que já realizava esse tipo de serviço para mais de 100 clientes no Brasil, Estados Unidos e Portugal. A atitude veio junto a um olhar que prevê um “novo mercado”. Em meio àcausada pelaresolveu oferecer gratuitamente lojas virtuais para negócios afetados pelo isolamento social. O empreendedor e especialista digital é dono da empresa, que já realizava esse tipo de serviço para mais de 100 clientes noA atitude veio junto a um olhar que prevê um “novo mercado”.





16:11 - 13/04/2020 Depois de doar máscaras, confecções de Taiobeiras querem produzir para venda Ministério da Saúde e alguns governadores e prefeitos, comerciantes tiveram queda bruta nas vendas. Boa parte foi impossibilitada de abrir suas lojas ou enfrentou medidas restritivas. Como a quarentena, o Banco Central já projeta crescimento zero para o PIB deste ano no país, enquanto o mercado financeiro prevê resultado negativo: - 1,96%. Nos Estados Unidos já são mais de 10 milhões de desempregados devido ao fechamento do comércio. Na Grande BH, setores como restaurantes e hotelaria já teriam feito em torno de 10 mil demissões. Devido às medidas de quarentena impostas peloe alguns, comerciantes tiveram queda bruta nas vendas. Boa parte foi impossibilitada de abrir suas lojas ou enfrentou medidas restritivas. Como a quarentena, ojá projeta crescimento zero para odeste ano no país, enquanto o mercado financeiro prevê resultado negativo: - 1,96%. Nos Estados Unidos já são mais de 10 milhões de desempregados devido ao fechamento do comércio. Na Grande BH, setores como restaurantes e hotelaria já teriam feito em torno de 10 mil demissões.





Em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o empresário mineiro Lucas Leite resolveu oferecer gratuitamente lojas virtuais para negócios afetados pelo isolamento social (foto: Reprodução / MF Press Global ) Estado de Minas, Lucas Leite sustenta que o novo mercado está nas vendas on-line. Apesar do cenário alarmante, ele enxerga que essa é a oportunidade para as pessoas digitalizarem seus negócios. “O mercado diminuiu, não parou. Levar esse serviço gratuito para essas pessoas ajuda a projetar um futuro para a venda on-line. As pessoas no exterior já têm o costume de comprar a maioria das coisas pela internet. Acredito que depois dessa quarentena o mesmo aconteça no Brasil”, aposta. Em conversa com o, Lucas Leite sustenta que o novo mercado está nas vendas on-line. Apesar do cenário alarmante, ele enxerga que essa é a oportunidade para as pessoas digitalizarem seus negócios. “O mercado diminuiu, não parou. Levar esse serviço gratuito para essas pessoas ajuda a projetar um futuro para a venda on-line. As pessoas no exterior já têm o costume de comprar a maioria das coisas pela. Acredito que depois dessa quarentena o mesmo aconteça no Brasil”, aposta.





O empresário prevê que, se as pessoas não tiverem capacidade se adaptar a essa fase difícil, a crise será ainda maior. “Se as empresas não conseguirem se adequar ao momento, promovendo uma presença no digital maior e expandindo suas fronteiras para fazer negócios on-line, então certamente a crise será ainda mais difícil do que se supunha. As pessoas estão em casa e continuam precisando dos mesmos produtos e serviços. Contudo, não podem ir até o estabelecimento. Logo, o digital é a forma de trazer o seu negócio para os clientes”, sugere.





A Vende Muito Brasil é uma empresa especializada em e-commerce e marketing de influência. Pelo serviço, agora disponibilizado gratuitamente, se cobrava em torno de R$ 2 mil. “Desafiei a minha equipe a abraçar comigo a ideia de criarmos lojas virtuais para empresas que querem se inserir no mundo digital de maneira totalmente gratuita, sem cobrar os nossos custos de programação e criação da loja. Nós, como forma de estender uma mão amiga às empresas, iremos abdicar do valor da nossa mão de obra. Assim, o usuário irá apenas cobrir os custos mensais da plataforma e do hosting”, conta Lucas. Taxa de hospedagem custaria de R$ 19 a R$ 40 anuais. Já no caso da plataforma, poderia variar entre R$ 9 e R$ 60 por ano.





Já foram cerca de 10 websites criados gratuitamente desde o início do projeto. Projetos como um “sacolão on-line” e venda de máscaras caseiras estão na lista do empresário.





Como Participar





(31) 9273-0456 ou pelo Instagram ( Para ter uma loja on-line criada pelo projeto é preciso entrar em contato pelo telefone:ou pelo @lucasleite.mktdigital ).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

