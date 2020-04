Parte de depósito em juízo da Samarco será usado para comprar respiradores

(foto: Drager/ Divulgação)

Parte do valor depositado pelajunto à Justiça Federal, realizado a título de garantia de juízo devido ada mineradora em, em 2015, será usado para comprarque serão usados no tratamento doeme noA ação foi movida pela(AGE), a pedido do governador. A quantia total liberada é de aproximadamente R$ 120 milhões, sendo R$ 84 milhões destinados ao estado de Minas Gerais e R$ 36 milhões para o Espírito Santo, que também foi afetado pelo rompimento da barragem.Na petição destinada à Justiça Federal, a AGE alega a dificuldade do poder público em conseguir ventiladores pulmonares no contexto da pandemia, que deverão ser adquiridos até o limite de 1.600 unidades, sendo que eventual saldo poderá ter a sua utilização definida oportunamente.Ao homologar a ação, a Justiça Federal considerou o pedido extremamente adequado e pertinente, pois, além de guardar nítida correlação temática com as medidas emergenciais de prevenção, controle e combate à Covid-19, representa, após o fim da pandemia, um enorme legado para o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus usuários, já que se tratam de bens de consumo duradouro.