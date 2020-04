Homem é suspeito de matar e enterrar mulher em casa

Bombeiros foram acionados para retirar corpo (foto: CBMMG/Divulgação)



A polícia está a procura de um homem que é suspeito de matar mulher e enterrá-la dentro de casa. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira no Beco Estrela do Oriente, Vila Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









A Polícia Militar fez uma primeira busca no quarto do suspeito e observou que o chão do quarto estava revirado, pedindo, então, o apoio dos bombeiros.





Segundo a PM, o suspeito fugiu num carro verde. A Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos periciais.