'Queremos trabalhar!': comerciantes e apoiadores de Bolsonaro pedem fim do isolamento na porta da PBH

Manifestantes chegaram a pedir intervenção militar em frente à prefeitura (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press) Alexandre Kalil para conter a pandemia de coronavírus em Belo Horizonte foram alvo de protesto na manhã desta segunda-feira (13). Vestidas de verde e amarelo, cerca de 50 pessoas, entre representantes do comércio de Belo Horizonte e de movimentos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, se reuniram em frente à prefeitura de Belo Horizonte, onde exigiam o fim do isolamento social, além do impeachment de Kalil - chamado em diversos momentos chamado de "comunista" e "ditador". As medidas tomadas pelo prefeitopara conter aemforam alvo dena manhã desta segunda-feira (13). Vestidas de verde e amarelo, cerca de, entre representantes do comércio dee de movimentos de apoio ao presidente, se reuniram em frente à prefeitura de Belo Horizonte, onde exigiam o fim do, além do impeachment de Kalil- chamado em diversos momentos chamado de "comunista" e "ditador".





09:16 - 13/04/2020 Secretário de Saúde de Minas defende isolamento e diz que projeção do pico de infectados caiu ntervenção militar. "Nós queremos a intervenção militar ou federal em Belo Horizonte, uma vez que os decretos do Kalil estão impedindo o belo-horizontino de ir e vir. Ele vem cercando praças, fazendo com que pessoas que exercem atividades físicas nesses locais tenham que se exercitar na rua, sob risco de atropelamento. A população está evitando aglomerações, está usando máscaras. Então, o prefeito está coibindo um direito universal (o de ir e vir)", justifica Júlio Hubner, relações públicas e fundador do movimento Patriotas em BH. As faixas e cartazes erguidas pelos manifestantes pediam também por i. "Nós queremos a intervenção militar ou federal em Belo Horizonte, uma vez que os decretos doestão impedindo o belo-horizontino de ir e vir. Ele vem cercando praças, fazendo com que pessoas que exercem atividades físicas nesses locais tenham que se exercitar na rua, sob risco de atropelamento. A população está evitando aglomerações, está usando máscaras. Então, o prefeito está coibindo um direito universal (o de ir e vir)", justifica Júlio Hubner, relações públicas e fundador do movimentoem





"Nossa bandeira jamais será vermelha!", gritavam os manifestantes em torno do líder.





Ironicamente, essa era a cor das camisas usadas por pequeno grupo de trabalhadoras que se juntou ao protesto na porta da PBH. No caso, funcionárias da Loja do Barbeiro, que vieram com seus uniformes vermelhos reivindicar o retorno das atividades comerciais na capital.