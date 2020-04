Seu olhar sob nossas lentes

Diante da cobertura da pandemia do novo coronavírus e do desafio diário de ir atrás da notícia, a equipe de repórteres fotográficos do Estado de Minas e do Portal UAI pulveriza o preconceito contra os clichês, ditos banais e repetitivos, e reafirma o quão fundamental é a imagem que vale mais que mil palavras, que imortaliza uma ocasião, que captura um instante da vida para a eternidade ou ainda que tem o poder de revelar por meio da lente mais que o olho pode ver. Com uma câmera na mão, uma pauta na cabeça e munidos de máscara e álcool em gel, eles cumprem diariamente o compromisso de ser os olhos do leitor nas ruas. É na rotina do trabalho que ficam chocados ao se deparar com cenas que contrariam as recomendações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS). Como cidadãos e profissionais da notícia, nossos fotógrafos fazem um apelo: leitores, fiquem em casa.





Pataxós em quarentena em São Joaquim de Bicas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/4/20)



“Ir a redação para pegar equipamento e não encontrar quase ninguém é estranho. Outra questão é trabalhar com o invisível. Por ser um vírus e não saber onde ele está, é complicado. Mesmo protegido com máscaras, álcool gel e sempre lavando as mãos, o perigo pode estar ao lado. Já fui em necrotério, aldeia indígena (não entrei porque poderia levar o vírus para eles), andei pelo Centro da cidade. E, por falar na cidade, ela está triste. Mas isso tudo vai passar. Temos de fazer o nosso papel, levar a informação aos leitores e seguir a vida.”





Aglomeração de pessoas no Barreiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 6/4/20)



“Minha mulher é técnica em enfermagem, trabalha na linha de frente em um hospital, temos um filho de 12 anos. Tomamos todos os cuidados, os sapatos da rua não entram em casa, a roupa vai direto para a máquina de lavar e, antes de qualquer contato, tomamos banho. É incrível ver as pessoas por aí como se nada estivesse acontecendo. Já fui a várias regiões onde a vida segue normalmente. O comércio anda cheio no Barreiro, por exemplo. As pessoas todas juntas, no mesmo cotidiano de dois meses atrás. Diante dessas cenas, com a câmera na mão e a imagem na frente, só penso que o trabalho tem de ser feito.”





Ruas do Centro de BH quase vazias no fim de março... (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 30/3/20)



“No dia a dia, procuro me preservar, uso máscara e a abordagem das fontes é diferente, com cautela. Até porque tenho a preocupação com a família. No início da cobertura, estava com muito medo. Às vezes, prendia a respiração pela rua. Agora, já me tranquilizei, a máscara dá mais segurança e faço meu trabalho. Lidamos com um mal que não vemos, mas ainda não entrei nas zonas quentes de COVID-19. Fico espantado com tanta gente tranquila, correndo por aí, pedalando. É um desafio. Ao mesmo tempo, sinto o dever de registrar, captar e trazer a melhor imagem informativa para o leitor.”





Flagrante da orla da Pampulha lotada no domingo (5/4) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 5/4/20)



“Nosso trabalho é entregar ao leitor informação de qualidade. Imagem que não precisa de legenda, como a das pessoas lotando a orla da Lagoa da Pampulha. Uma explicação direta e com credibilidade. Percebo também que, mesmo as pessoas que desejam denunciar, revelar algo, por exemplo, não querem se expor, principalmente, por ser uma situação de ordem sanitária. Corremos riscos, tomamos cuidado, estou caxias com as regras de precaução durante e depois do trabalho. Vejo que a sociedade precisa de mim. As vísceras do jornalista ficam para fora, já que a informação correta salva vidas.”





Moradores de rua auxiliam cadeirante a tomar banho (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 10/4/20)



“Não há nada como o medo de encarar todos os dias a descrença das pessoas na letalidade desse vírus. É o mais grave e preocupante. Por ser um inimigo invisível, as pessoas não creem no poder de destruição e não cumprem as determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS). As ruas estão cheias, ônibus lotados, supermercados com as pessoas próximas umas das outras. Só vão acreditar quando os gráficos, números e tabelas incluírem alguém bem próximo. Será triste e tarde. Independentemente de onde estivermos na linha de batalha, o principal é confiar nos dados dos profissionais da saúde, crer no concreto, no que está à nossa frente.”





Funcionários da UPA Centro-Sul fazem apelo à população (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 20/3/20)



“A redação se transformou, e o barulho de uma casa cheia e movimentada deu lugar a um quase silêncio, quebrado apenas por noticiários e entrevistas coletivas transmitidas pelas TVs. A Editoria de Fotografia, linha de frente do jornalismo da empresa, divide um andar agora quase vazio só com alguns editores e diagramadores. Não há trabalho remoto no fotojornalismo. Nas ruas, transformadas, somos agora todos vulneráveis, uns muito mais e outros menos. À noite, chama a atenção a divisão entre trabalhadores essenciais e os desamparados sem teto e opção, no momento mais visíveis devido ao contraste com a falta de gente.”