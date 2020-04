Coronavírus: fechado há cinco anos, hospital de Santa Luzia, na Grande BH, reabre na segunda-feira

As obras na unidade de saúde começaram no ano passado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Fechado há cinco anos, o, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte será aberto nesta segunda-feira impulsionado pela(Covid 19). A informação está no site da prefeitura local. Esta é a primeira etapa das obras de reforma do centenário hospital luziense.Foi concluída neste domingo a primeira fase das obras para reabertura do Hospital São João de Deus. O espaço, que estava abandonado e com sérios problemas estruturais, elétricos e hidráulicos, está sendo esterilizado para que amanhã tenha 50 leitos prontos para atender a população vítima do COVID -19. A reabertura está marcada para 9h, tendo nessa primeira fase reinaugurado com 50 leitos.Em 13 de março, o prefeito Christiano Xavier decretouConforme a nota divulgada pelo chefe do Executivo, “antes de o vírus ser notificado no Brasil, o município já vinha se preparando para o enfrentamento da doença capacitando médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de saúde, urgência e emergência, centro de consultas especializadas, hospital e Secretaria Municipal de Saúde”.O texto do decreto, além de prever medidas para impedir a propagação do vírus e atender enfermos, dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos para garantir a saúde e o enfrentamento da emergência internacional decorrente do coronavírus.A Prefeitura de Santa Luzia promoveu uma força tarefa para adiantar as obras. A parte onde estão instalados os leitos ficará separado do prédio, pois o hospital seguirá em obras até que possa funcionar em sua totalidade - o que ocorrerá nos