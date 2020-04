Coronavírus: clínica fará teste por drive-thru em shopping de BH

(foto: Fiocruz/Divulgação) clínica Axial Inteligência Diagnóstica, unidade localizada no Minas Shopping, na avenida Cristiano Machado, região Nordeste de BH, estará coletando material para testes do COVID-19. As pessoas serão atendidas dentro dos próprios carros, obedecendo aos critérios sanitários, mas precisam de pedido médico e agendar exames e pagamento previamente pelo site axialmg.com.br. A partir desta segunda-feira (13) aunidade localizada nona avenida Cristiano Machado, região Nordeste de BH, estará coletando material para. As pessoas serão atendidas dentro dos próprios carros, obedecendo aos critérios sanitários, mas precisam de pedido médico e agendar exames e pagamento previamente pelo site axialmg.com.br.





Segundo a empresa, o teste de diagnóstico da Covid-19 é do tipo RT-PCR, que utiliza biologia nuclear e é considerado padrão-ouro, validado pelo Ministério da Saúde. A coleta, que dura cerca de 5 minutos, é feita com uso de seis cotonetes que retiram saliva e secreção nasal. Os resultados ficam prontos entre 24 e 72 horas.





De acordo com o diretor médico da Axial em Minas Gerais, Lenio Gavio, a meta é atender até 80 carros por dia. “Criamos essa opção de atendimento drive-thru para ampliar em cerca de 10 vezes a quantidade diária de testes em relação ao atendimento domiciliar que também ofertamos”, destaca o médico.





No local, uma equipe de quatro profissionais devidamente equipados vai se revezar a cada cliente atendido. “Isso é necessário para que o profissional, assim que terminar uma coleta, deixe o local para vestir um novo paramento”, explica. Para evitar riscos de contaminação, os clientes não descem dos carros e o pagamento deverá ter sido feito previamente por meio eletrônico.





O acesso ao local dos testes será pelo estacionamento e somente será atendido quem estiver agendado, explica o gerente geral do Minas Shopping, Fábio Freitas, “o empreendimento abriu espaço para as pessoas, que possuam solicitação médica, fazerem o exame com conforto e segurança.” Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3237-1212