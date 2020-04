Cenas do desrespeito

Descumprindo orientação da OMS, muitas pessoas faziam caminhada na Rua Henrique Badaró Portugal, no Bairro Buritis (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Diferentemente do que foi visto nos três pontos citados na manhã de ontem, uma pista de caminhada do Bairro Buritis, na Região Oeste, aglomerava dezenas de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. Na Rua Henrique Badaró Portugal, a reportagem do Estado de Minas flagrou até idosos e crianças se exercitando e descumprindo a orientação de isolamento social da Organização Mundial de Saúde (OMS). Além do mais, poucas pessoas usam máscaras conforme a recomendação do Ministério da Saúde.

A engenheira civil Cristiane Vieira, de 42 anos, era uma dessas pessoas. Ela contou que foi a primeira vez que saiu de casa desde o início da pandemia. “Está difícil, hoje vim tomar um ar. Fazer uma caminhada, circular um pouco o sangue”, disse ela que, após o passeio, retornaria direto para a casa. “Acho que está tranquilo, as pessoas não estão muito próximas”, disse.

Guilherme Augusto também se arriscava a caminhar pela pista. Ele disse que, desde o início do isolamento social, tem tentado manter a rotina de caminhar no local. Mas, tem ido de manhã bem cedo: "Está vazio", disse. Porém, ontem, decidiu ir depois das 10h30 e o número de pessoas chamou a atenção dele: "Nunca vi assim". Apesar de ir contra a regra do isolamento social, ele se protege com duas máscaras no rosto, além de um álcool em gel no bolso.