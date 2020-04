Orla da Pampulha vazia após 'flagra' do EM

Depois do movimento intenso de pessoas fazendo atividades físicas na Pampulha, região ontem estava gradeada e deserta (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



“Por medida de segurança, este espaço foi temporariamente interditado para o uso público.” Diz a placa presa à grade que cerca um dos principais cartões-postais da capital mineira: a igrejinha da Pampulha. No último domingo, o repórter Leandro Couri, do Estado de Minas, flagrou o local praticamente com o mesmo movimento de uma manhã normal de domingo antes da pandemia do novo coronavírus: um intenso fluxo de pessoas praticando atividades físicas sem respeitar o distanciamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ontem, a reportagem voltou à orla da Lagoa da Pampulha e fotografou novamente o local registrado na manhã do último domingo. O cenário, desta vez, era completamente diferente: orla – quase – completamente vazia.





“Agora sim, né?”, diz um guarda municipal ao avistar a reportagem do EM se aproximar. Uma equipe composta por guardas municipais, fiscais e agentes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) fiscalizavam o local. Isso porque 18 quilômetros da orla estão gradeadas e apenas a passagem de carros é permitida. E as ruas que cortam a lagoa estavam sem nenhum movimento como jamais visto antes. Não havia famílias, não havia crianças brincando e não havia comércio aberto.

No domingo passado, o vendedor de picolé Iorias Pereira Malta, de 43 anos, chegou a comemorar o movimento que, após vários dias fracos, representou um bom aumento nas vendas. “Depois desse isolamento, é o dia que vi isso aqui mais cheio. Querendo ou não, chega uma hora que o povo não aguenta ficar 40 dias dentro de casa. Ou vem fazer um exercício, ou trazer o animal de estimação, ou trazer as crianças para passear, e depois retorna para casa”, contou o ambulante. Próximo dali, outra cena improvável: um grupo praticando Kickboxing, um esporte de contato, em tempos de pandemia de coronavírus.

Diante desse movimento intenso, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) tomou providências e anunciou, em entrevista coletiva, que Belo Horizonte teria novas medidas para restringir a circulação de pessoas na orla da Lagoa da Pampulha. Dois dias depois, grades e cones começaram a ser instalados e, ontem, a região já estava complemente interditada. Há, no entanto, quem ainda descumpra a medida. Alguns ciclistas insistiam em rodar no circuito, muitos com fones de ouvido e sem máscaras. Havia, ainda, poucos imprudentes que se arriscavam em caminhar. Ninguém quis conversar com a reportagem do EM.





COLAPSO NA SAÚDE É importante ressaltar que, ainda que seja tedioso ficar tanto tempo em casa, além das boas práticas de higiene pessoal, o isolamento social é a principal recomendação de todos os organismos de saúde. A quarentena se faz necessária para retardar a propagação do coronavírus e o pico da doença no Brasil, adiando um possível colapso do sistema de saúde e dando mais tempo para que possa se preparar com mais leitos e equipamentos.

A imprudência se repetiu ontem na Praça da Assembleia, na Região Centro-Sul, que também foi cercada por gradis depois da determinação do prefeito de Belo Horizonte. Lá, poucos caminhantes. Mas ainda havia alguns que andavam ao lado das barras de ferro que interditam o local.

Outro cartão-postal que teve acesso bloqueado: a Praça do Papa, também na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Por lá, ontem, o movimento era pequeno – para dizer quase nenhum. O que chamou a atenção foi o cão da raça Boulder Collie, Bartolomeu, que tomou o espaço correndo sozinho e feliz. Isso porque o consultor Guilherme Sarzedo, de 49 anos, arrumou uma forma de passear com o animal: o tutor dentro do carro e o animal dentro da grade.

Obediente, o animal de estimação corria atrás do carro. “Machuquei o joelho um tempo atrás. Fiquei seis meses sem poder fazer atividade, não podia correr com ele. Foi quando o ensinei a correr comigo de dentro do carro. E, em tempos de pandemia, é assim que tenho passeado com ele.” Guilherme conta que faz isso até duas vezes por dia: “Tem muita energia para gastar”. Apesar disso, aprovou a cerca posta no entorno da praça: “As pessoas não estavam respeitando”.