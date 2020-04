Mortes por coronavírus sobem para 17 em MG

Praça do Papa, na Região Centro-Sul: isolamento é necessário para evitar propagação da doença (foto: Leandro Couri/em/d.a press )

As mortes de duas pessoas, uma em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, e outra em Ouro Fino, no Vale do Sapucaí, aumentaram para 17 o número de óbitos com diagnóstico confirmado de infecção pelo coronavírus em Minas Gerais. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), os números de falecimentos em Belo Horizonte estão estabilizados há dois dias, seis até quarta-feira.



Casos de contaminação no estado atingem 698, sendo que 75% têm idade entre 20 e 59 anos.





Na capital, o número de casos confirmados da doença subiu para 324, vinte a mais comparado com boletim epidemiológico de ontem. Em Nova Lima, cidade da região metropolitana de BH e segunda com maior número entre os municípios mineiros, outros três casos elevaram para um total de 41 infectados.

Em todo o estado, os suspeitos subiram para 57.102. São pessoas com quadro respiratório agudo, notificados com indicativos de infecção humana pelo SARS-COV2. Um aumento de 350%, em relação ao mesmo período do ano passado (entre janeiro e os 10 primeiros dias de abril).

De acordo com a secretaria, 107 mortes ainda estão em investigação e aguardam resultados de exames laboratoriais e informações clínicas e epidemiológicas. Eram 117 no boletim de quinta-feira. Outros 143 óbitos foram descartados por apresentar exame laboratorial negativo para COVID-19 e confirmados para outras doenças.



FATORES DE RISCO



Entre os óbitos, 10 eram homens e sete mulheres. Entre os fatores de risco diagnosticados estão hipertensão (5), doenças, diabetes (4), pneumologias e cardiopatia, três cada uma, dois por doença renal, sendo que Alzheimer, neoplastia e tabagismo, uma cada um. Houve um registro de hipotireoidismo. Ainda segundo o boletim, os casos que evoluíram a óbito podem apresentar mais de um fator de risco. E do total de óbitos confirmados, dois não apresentavam fator de risco.

No primeiro boletim epidemiológico emitido em 28 de fevereiro pela Secretaria de Saúde, com os registros iniciais da contaminação em Minas Gerais, o estado apresentava 20 notificações, sendo três descartadas e 17 sendo investigadas em nove municípios.