Influenciador digital se desculpa após pedir auxílio emergencial do governo

O influenciador digital Luis Guilherme, que chegou a pedir auxílio de R$ 600, se diz arrependido pela brincadeira de mau gosto (foto: Instagram/Reprodução)







Famoso por postagens fotográficas em restaurantes sofisticados e destinos turísticos badalados, o influenciador digital paulista Luis Guilherme Barros foi alvo de ataques na internet depois de pedir o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal.





Na última terça-feira, ele postou um vídeo no Instagram, no qual usava um computador de ponta, da marca Apple, para solicitar o benefício destinado à população de baixa renda, prejudicada pela epidemia. Na publicação, ele se justificava dizendo que, por ser Microempreendedor Individual (MEI), se encaixaria no perfil habilitado a receber a quantia.





Não demorou para ser duramente criticado pelo público. Nos últimos dias, Luis fez novas postagens se desculpando, e até alegando que sua intenção era “informar o público”. Na quinta-feira, ele voltou a se manifestar, mostrando arrependimento. Em uma mensagem de texto, com o título “pela última vez e sem rodeios”, ele assume: “Eu errei. Vacilei. Pisei na bola. Reconheço meu erro e peço perdão. Esse episódio me trouxe muitos aprendizados e o principal deles foi o de olhar mais pelo próximo”.