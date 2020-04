Sem procissões, Sexta-feira da Paixão é celebrada dentro das igrejas em Minas

Missa celebrada em Montes Claros nesta sexta-feira (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)





Ao invés das procissões e orações com a participação de centenas fiéis, celebrações diante de bancos vazios. Foi assim as celebrações da Sexta-Feira da Paixão em Minas, conhecida pelos tradicionais eventos da Semana Santa, sobretudo em cidades históricas como Sabará, Ouro Preto, Mariana, São João Del Rei e Diamantina. Diante do impedimento de aglomerações, por causa da pandemia do coronavírus, os padres fizeram as pregações diante das igrejas vazias, transmitidas aos fiéis pela internet.





06:00 - 06/04/2020 ''A sua casa agora é a grande igreja'': como será a semana santa em tempos de coronavírus Montes Claros (409,3 mil habitantes), no Norte de Minas. A Procissão do Encontro sempre foi o principal acontecimento da Semana Santa, realizada na manhã de Sexta-Feira da Paixão, com a participação de milhares de pessoas. Mas, neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, a procissão foi substituída por uma celebração dentro da Catedral Nossa Senhora Aparecida (maior e principal igreja da cidade), fechada e com bancos vazios, com transmissão pela internet.



(foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)



No ritual da Procissão do Encontro, os homens saem da Catedral, carregando cruzes, tendo à frente a imagem de Nosso Senhor dos Passos enquanto as mulheres partem da Matriz de Nossa Senhora e São José, com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Nos últimos anos, o “encontro” das imagens ocorreu na Praça Walduck Wanderley, no Bairro São José.

Nesta sexta-feira, no entanto, não houve nenhum movimento de fieis nas ruas, que permaneceram vazias. No horário da “Procissão do Encontro”, foi realizada a celebração da Via-Sacra, dentro da Catedral, transmitida via online, com a igreja vazia. As pregações sobre as 14 estações da via-sacra foram feitas pelo pároco da Catedral, padre Valdomiro Soares Machado – Frei Valdo, junto com outros dois sacerdotes, com apenas uma pessoa sendo responsável pelo acompanhamento musical.





Durante a pregação, o Frei Valdo pediu orações para os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento do coronavírus, bem como para os policiais miliares, integrantes do Corpo de Bombeiros. Destacou ainda a atuação dos profissionais de comunicação nesse período da pandemia. “Vamos rezar para todos que lutam contra esse maldito vírus que atinge o nosso Brasil e o nosso mundo”, conclamou.









Imagens da procissão no ano passado em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press - 2019)



Em entrevista, após a “via-sacra online”, Frei Valdo disse que a crise do coronavírus deixou um vazio nos templos católicos, mas que, ao mesmo tempo, o isolamento social trouxe uma maior aproximação entre as famílias. “É muito triste ver a igreja vazia, celebrara para os bancos e não ter o povo (presente). Eu tenho certeza que a Procissão do Encontro seria uma riqueza com mais de seis mil ou sete mil pessoas nas ruas, principalmente, com os homens carregando suas cruzes, saindo da Catedral. Isso, com certeza, deixou um vazio entre nós”, disse o sacerdote.

“Mas isso também serve de lição para todos nós, sobretudo, para que, diante da qualidade dos nossos encontros de hoje, esposa com esposa, pais e filhos, isso vai gerar uma verdadeira vida, uma qualidade de vida, que isso que devemos repensar hoje, nesse silencio total, nessa solidão total, nessa ausência total nas igrejas, mas reforçando a igreja doméstica, a igreja família”, completou.





Frei Valdo lembrou que, aos 72 anos de idade, “jamais”, imaginou que viesse a conviver com uma situação como a pandemia da Covid-19. Disse que há mais de 50 anos, conviveu com a epidemia da febre amarela, “que matou muitas crianças no Norte de Minas – e eu mesmo perdi dois irmãos pequenos e peguei a febre amarela e não morri porque Deus tinha uma história, algum outro plano para mim”, relatou.





“Agora, chega essa coisa estranha. Talvez, seja até um sinal de Deus para que o mundo melhore um pouco mais, para que as relações melhorem mais entre nós”, concluiu o religioso.