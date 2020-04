'Mal consigo beber água': intensivista narra rotina da 'guerra' contra coronavírus no João XXIII

Nara Nicomedes, fisioterapeuta intensivista do Hospital João XXIII, comanda os pulmões das vítimas do coronavírus por meio de respiradores artificiais: 'Muita responbalidade' (foto: Arquivo pessoal)

“Vocês vão me entubar?”. A pergunta parte de uma mulher em torno dos 40 anos, sem histórico de doenças crônicas, encaminhada ao Hospital João XXIII, no bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. “Vocês vão me entubar?”. A pergunta parte de uma mulher em torno dos 40 anos, sem histórico de doenças crônicas, encaminhada ao Hospital João XXIII, no bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Cerca de 48 horas após a internação, a batalha estava perdida. O que começou com um quadro gripal simples evoluiu rapidamente para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), condição que matou a paciente.





06:00 - 10/04/2020 Em quarentena na Itália, professora mineira tira lições do que está vivendo O relato é de Nara Nicomedes, fisioterapeuta intensivista que, por 48 horas, comandou o funcionamento dos pulmões da vítima por meio de um respirador artificial. Na primeira linha de combate à COVID-19 na capital mineira, ela diz que casos como esses têm se tornado cada vez mais comuns em sua rotina. “Infelizmente, eles se multiplicam. E o que assusta é justamente o perfil dos pacientes. Não são só idosos. Muitos são jovens, estão na faixa dos 30 aos 50 anos. Ou seja: gente que faz parte da população economicamente ativa”, alerta a profissional.





No front da pandemia, o cotidiano é pesado e carregado de minúcias. A jornada de Nara tem início às 19h, com um rigoroso protocolo de paramentação - nome dado à troca de roupa dos profissionais de saúde. A entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do João XXIII exige o uso de pelo menos 13 equipamentos de proteção individual, entre luvas, toucas, jalecos, sapatilhas descartáveis, macacões e óculos. Antes de vestir cada um dos itens, é preciso lavar as mãos. O ritual todo, conta a fisioterapeuta, leva ao menos 30 minutos.





Maratona de tensão: fisioterapeuta intensivista, Nara Nicomedes passa pelo menos 12 horas na UTI do Hospital João XXIII (foto: Arquivo pessoal) “A desparamentação é ainda mais demorada. Levo 50 minutos para tirar toda indumentária pois, além de todas as lavagens de mãos, ao fim do processo, eu preciso tomar um banho num chuveiro específico, separado só para a nossa higienização. E enquanto estou paramentada, fico ao menos 5 horas sem nem sequer beber água ou ir ao banheiro, pois não dá para ficar tirando e vestindo as peças de trabalho, nem correr o risco de contaminá-las. Fora que os internados exigem a minha atenção absoluta, eu mal respiro”, explica Nara.





Os plantões da especialista são de 12 horas. Cada fisioterapeuta intensivista como ela é responsável por dez pacientes. No João XXIII, onde há 30 leitos de UTI mobilizados para o surto de coronavírus, há seis desses profissionais contratados. “Com a pandemia, a demanda pelo nosso trabalho cresceu muito em BH e no Brasil todo. Frequentemente, recebemos propostas para ganhar até triplo do salário. Diria que é um momento inédito nessa profissão”, conta a mineira.





Amor em tempos de virulência