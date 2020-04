"Belo Horizonte corre o risco de repetir Milão"

Secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto alerta que se houver um pico grande, serão necessários mais 2 mil leitos de UTI (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O cenário traçado para Belo Horizonte não é nada favorável caso ocorra uma disparada de contaminações pelo coronavírus e acabe o isolamento social. O alerta é do secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, ao defender as medidas de restrição na capital mineira.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, ele informou, na tarde de ontem, que Belo Horizonte tem 80% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) ocupados. Além disso, a capital tem 21 pessoas internadas e diagnosticadas com COVID-19 e outras 126 aguardando internação em enfermaria. BH tem 10,1 mil leitos hospitalares, sendo cerca de 6 mil do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Se vier um pico grande e a gente resolver junto acabar com o isolamento social agora, vamos ocupar todos os leitos de CTI e vamos precisar de mais 2 mil. Aí vai morrer muita gente”, afirmou o secretário.

O infectologista e integrante do Comitê de Combate à Pandemia de Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Starling, reforçou a necessidade de a população ficar em casa nos próximos dias. “Estamos com a epidemia em andamento em Belo Horizonte. Não podemos, em hipótese nenhuma, acabar com o isolamento”, ressaltou.

AUMENTO ABRUPTO O médico ainda frisou que, caso haja uma quebra da determinação de isolamento, a capital mineira corre o risco de sofrer que nem Milão, cidade italiana que ignorou o isolamento no início da pandemia e hoje é uma das mais afetadas pelo vírus. “O risco de acontecer o que aconteceu com Milão aqui é muito grande, nós não queremos que isso aconteça aqui com a gente.”

O infectologista garantiu que, se não fosse o isolamento em prática na capital, BH já teria registrado mais 2 mil internações e mais 60 mortes.

“As pessoas relaxaram um pouquinho. Nós não podemos voltar para a vida normal, porque o vírus está circulando ainda e isso pode implicar um aumento abrupto de casos. Nós estamos lidando com um problema de crescimento exponencial. Então, se hoje está muito bem, daqui a 72 horas pode não estar”, frisou.

A equipe da administração municipal evitou cravar quando haveria uma explosão de casos de COVID-19 em BH, mas ressaltou que o fenômeno, provavelmente, ocorrerá entre 5 e 21 de maio.

“A nossa sugestão foi de que não houvesse uma data específica porque isso gera uma expectativa da população, que eventualmente pode não se cumprir. Temos que nos basear em dados epidemiológicos e nós temos que acompanhar esses dados. As intervenções estão sendo feitas em função da informação epidemiológica, não podemos estabelecer dia X ou Y para relaxar”, finalizou o infectologista.





* Estagiário sob a supervisão do subeditor Rafael Alves





Lojistas ignoram decreto de Kalil





Aissa Mac*





“Já fiz de tudo na minha vida, mas trabalhar escondido é a primeira vez.” A frase dita por um empresário de 29 anos, dono de sete lojas de roupas femininas que funcionam em diferentes pontos da grande BH, expõe a indignação e a angústia de lojistas que insistem em manter as portas abertas, mesmo depois da proibição do funcionamento de todos os estabelecimentos não essenciais de Belo Horizonte. O decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) prevê sanções penais, administrativas e civis aos comerciantes que descumprirem a restrição.

Ontem, enquanto a reportagem do Estado de Minas percorria a cidade para conferir de perto o fluxo no comércio da capital, foi possível perceber uma movimentação atípica, em uma das lojas do empresário, que funciona no Centro da cidade. Um funcionário que estava na porta do estabelecimento, além de controlar o fluxo de pessoas que entravam e saíam, observava a movimentação da Guarda Civil. Ao ser questionado sobre o funcionamento da loja, o empresário foi ríspido e tentou encerrar a entrevista de antemão, mas por insistência, decidiu dar seu depoimento sem ser identificado.

“A Guarda Municipal já veio aqui e me mandou fechar três vezes. Estou abrindo porque tenho que ter algum recurso para pagar os meninos (funcionários) de qualquer maneira, ou seja, se eu sair preso vou fazer o quê? Não tenho mais escolha. Eu estou quebrando.”

O comerciante conta ainda que as burocracias para receber os auxílios dados pelo governo para os empresários impedem o acesso de pessoas que, assim como ele, já estão endividadas pelos problemas econômicos que o país vem enfrentando. Com isso, ele relata que se sente de mãos atadas. “Isso aqui foi muito tempo para conquistar, não foi fácil. Entendo que essa doença é grave, porém a gente vai quebrar, eu pago aluguel aqui, e o dono da loja não quer saber, ele não vai me esperar um mês, ele quer receber. Tenho 32 funcionários esperando pelo pagamento e trabalhando clandestino assim, consegui pagar 16 deles ontem.”





MARCAÇÃO CERRADA A fiscalização no Centro de BH, durante toda a manhã de ontem, foi intensa. Na Rua Goitacazes, guardas municipais também chegaram a fechar um outro estabelecimento. O policiamento desmotivou muitos comerciantes, que desistiram de abrir suas lojas ou continuaram atendendo da porta para fora.

Em outro ponto da cidade, no Bairro Planalto, na Região Norte, a situação foi diferente. Na Avenida Doutor Cristiano Guimarães – onde a fiscalização aparentemente não era efetiva –, poucas lojas estavam fechadas e o comércio funcionava como em um dia comum.

Simone Conceição, de 46 anos, era uma das lojistas que manteve as portas abertas. Ela afirma que, depois da pandemia, consegue em média R$ 100 por dia com as vendas em sua loja de roupas. “Tem aluguel da loja, água, luz, telefone e impostos. É difícil. Como vou ficar de braços cruzados? Não tem condição. Eu vivo disso.”

Mesmo sem clientes, José Renato Maciel, de 52, dono de uma pequena barbearia no local, também decidiu manter os serviços. “Nós sabemos do perigo, sabemos que as pessoas estão morrendo, mas a classe baixa, como eu, vive do imediatismo, a gente tem que comprar alimento, pagar as contas do mês. Não temos escolha. Se a pessoa tem uma reserva que dá para ficar um, dois, três meses em casa tudo bem, mas a maioria de nós precisa do sustento mensal.”

Renato conta que mudou a rotina no espaço, reforçou a limpeza, e não abre mão do álcool gel 70%. Ele e um funcionário também adotaram o uso de máscaras durante os atendimentos, mas, mesmo com esses cuidados, reconhece o risco e afirma que, se pudesse, ficaria em casa.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram





Cronograma





Veja como ficou a situação dos estabelecimentos na capital mineira:





» Podem funcionar





» Supermercados

» Hipermercados

» Padarias

» Farmácias

» Sacolões

» Mercearias

» Hortifrutis

» Armazéns

» Açougues

» Postos de combustível

» Laboratórios

» Clínicas

» Hospitais

» Óticas

» Lojas de material de construção civil

» Agências bancárias

» Correios e lotéricas – incluindo as unidades que funcionem no interior de shoppings centers, centros de comércio e galerias, mas desde que adotadas as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades de saúde





» Não podem funcionar





» Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza

» Boates, danceterias, salões de dança

» Casas de festas e eventos

» Feiras, exposições, congressos e seminários

» Shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas

» Cinemas e teatros

» Clubes de serviço e de lazer

» Academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico

» Clínicas de estética e salões de beleza

» Parques de diversão e parques temáticos

» Bares, restaurantes e lanchonetes

» Atenção: serviços de delivery ou retirada no local de alimentos prontos para consumo fora dos estabelecimentos, considerando as medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus, são permitidos.





»Também suspensas





» Autorizações para eventos em propriedades e logradouros públicos

» Autorizações de feiras em propriedade

» Autorizações para atividades de circos e parques de diversões





Capital inicia trabalho de desinfecção de ruas





Cecília Emiliana





O cenário é de filme pré-apocalíptico: homens cobertos da cabeça aos pés aplicam soluções desinfetantes no espaço público. Em volta deles, soldados do Exército equipados com máscaras sanitárias e escopetas garantem a segurança da operação. A cena, no entanto, é da vida real – início de uma rotina que deve fazer parte do cotidiano da capital mineira pelos próximos três meses, ou enquanto durar a pandemia de coronavírus. Trata-se da desinfecção da cidade.

O procedimento foi inaugurado ontem na estação do Move da Avenida Bernardo Monteiro, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. A ação coroa o final de um curso de qualificação oferecido a 80 funcionários públicos de 14 municípios mineiros, entre policiais militares, guardas municipais, bombeiros, agentes da Defesa Civil e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

O grupo passou os últimos três dias com oficiais da Seção de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército do Rio de Janeiro, absorvendo conhecimentos sobre descontaminação de ambientes. Ontem, foram a campo para aplicar o que aprenderam, o que chamam de “missão real”.

ÁGUA SANITÁRIA O Capitão Decastro, da Escola de Instrução Especializada do Exército do Rio, explica que, para desinfetar a estação do Move da Bernardo Monteiro, os agentes utilizam 260 litros de uma mistura de água e hipoclorito de sódio na concentração de 0,5%. As roupas especiais – macacão, luvas, botas e óculos – evitam a contaminação pelo vírus da COVID-19 e protegem contra a corrosão provocada pelo cloro.

“Aplicamos a solução em todo o ambiente, mas, principalmente, nas áreas em que há maior contato físico das pessoas, como corrimãos, vidros e bancos. Esperamos a mistura agir por 10 minutos e, então, enxaguamos. Logo depois da operação, os agentes também precisam ser higienizados com água e sabão, para evitar o contágio pelo coronavírus”, detalha o capitão Decastro.

De acordo com o Major Martins Ribeiro, Oficial de Planejamento da Região Militar, as áreas a serem desinfetadas serão determinadas pelas prefeituras de BH e região metropolitana, junto com as corporações e agências diversas. “Claro que não dá para higienizar uma cidade inteira. A ideia é focar nas áreas de maior circulação de pessoas, como áreas de embarque do transporte público, rodoviária e locais do gênero”, esclarece.