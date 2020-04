Caixa libera R$ 43 bilhões

Linhas de crédito anunciadas pelo banco visam também preservar 1,2 milhão de empregos no setor (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o diretor de Habitação, Jair Luis Mahl, anunciaram ontem a abertura de linhas de créditos para pessoas físicas e jurídicas no valor de R$ 43 bilhões. O banco estatal já havia anunciado R$ 111 bilhões de outras linhas de crédito, o que totaliza R$ 154 bilhões em recursos para enfrentamento aos impactos econômicos da crise gerada pelo coronavírus.

As medidas têm o objetivo de flexibilizar o pagamento de financiamentos habitacionais, fomentar a aquisição de novos imóveis e proteger o setor da construção civil, evitando demissões e preservando 1,2 milhão de emprego.

As medidas para as pessoas físicas preveem seis meses de carência para quem adquire um imóvel e suspensão de três meses das parcelas do financiamento habitacional. As regras começam a valer a partir da segunda-feira. Para solicitar os benefícios, os clientes da Caixa devem solicitar pelo aplicativo ou pelo telefone 0800.

Os executivos orientaram para que as pessoas evitem ir às agências, uma vez que a maior parte dos funcionários do banco realizam trabalho remoto. As medidas atendem a toda cartela de clientes, seja quem tem contratos do Minha Casa, minha vida, como outras linhas de financiamento.

Para as pessoas jurídicas, especificamente as empresas de construção, também foram anunciadas medidas para que tenham capital de giro neste momento em que o novo coronavírus impõe o isolamento social. As construtoras poderão antecipar até 20% do financiamento em novos empreendimentos. Também poderão antecipar do financiamento a até três meses do cronograma da obra a executar. O banco ainda anunciou carência de 180 dias para que possam iniciar novos empreendimentos.

Pedro Guimarães estima que, com essas medidas, pelo meno 530 mil unidades habitacionais vão ser construídas. "Se necessário, vamos ampliar as linhas de crédito. O foco é ajudar construtoras de todos os tamanhos, mas não aceitaremos demissão. Estimamos 1,2 milhão em empregos na construção que serão mantidos com medidas anunciadas hoje (ontem)", disse o presidente.





O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais e famílias de baixa renda começou a ser feito ontem. O benefício deve ser pago em três parcelas nos próximos 45 dias, mas muitos que estão na expectativa de ter acesso ao auxilio já fazem planos com o dinheiro antes mesmo de tê-lo em mãos.

Os primeiros a receber foram os correntistas do Banco do Brasil e as pessoas que têm poupança na Caixa Econômica Federal. Beneficiários do Bolsa Família não precisaram realizar o cadastro disponibilizado no site e no aplicativo do governo. Eles têm o direito garantido e recebem de acordo com o calendário do benefício.

Na terça-feira, 25 milhões de pessoas já haviam se cadastrado para receber o auxílio segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Stéfane Freitas, de 23 anos, é uma delas. A jovem perdeu o emprego na loja em que trabalhava no Centro de Belo Horizonte às vésperas do início das medidas de restrição no funcionamento do comércio.

“Com o meu trabalho, estava conseguindo pagar minhas contas, pagar o aluguel. Desde quando fui desligada da empresa, as coisas ficaram bem apertadas. Moro com uma amiga e com esse dinheiro eu vou conseguir ajudar a pagar o aluguel, vou conseguir colocar comida dentro de casa e pagar algumas contas que não são tão caras, mas como estamos ficando em casa devem aumentar”, explica Stéfane, que conta que também conseguiu negociar o valor do aluguel, que passou de R$ 875 para R$ 600 com a proprietária do imóvel.

Outra pessoa que perdeu o emprego pouco antes do início da quarentena foi a auxiliar de confeitaria Vanessa Damásio, de 43. Para ela, o auxílio veio em boa hora e deve complementar a renda da casa pelo menos neste mês. “Vou ajudar a pagar as contas de casa, comprar frutas, legumes. Vou gastar com o essencial, alimentação, água e luz.”

Claudiney Ferreira, de 56, que trabalha como autônomo na Praça Sete e consegue complementar a renda com o Bolsa Família, também já sabe o destino do auxílio. “Os clientes sumiram das ruas e eu ganho é com comissão. Atualmente, estou morando em um abrigo. Com esse dinheiro vou pagar aluguel, comprar comida e ajudar as pessoas que me ajudam também”, conta.

Há dois anos sem trabalho de carteira assinada, White Araújo, de 34, não pretende ficar em casa mesmo com o auxílio. Ele conta que quer investir o valor do benefício em busca de um retorno financeiro maior. “Vou pegar esse dinheiro e comprar umas mercadorias para vender nas ruas. Gente para comprar tem e como a mercadoria é barata eu consigo 70% de lucro.”

A microempreendedora Fabiana Carvalho, de 41, tem uma loja de fotos 3X4 e também está na expectativa de receber o auxílio. “Vou fazer compra para a minha casa primeiro. Já começou a faltar coisas. Fiquei parada 20 dias, e o dinheiro que eu tinha deu para esses 20 dias apenas. A gente que ganha pouco, o que recebe é para pagar as coisas do dia a dia mesmo.”

Pablo Ícaro, de 23, também é microempreendedor. Dono de um estande de reparos de celular no Shopping Oiapoque, que teve que fechar as portas por causa da pandemia, Pablo perdeu por tempo indeterminado a sua única fonte de renda. “Vou comprar arroz e feijão para a minha casa e pagar meu aluguel. Vou comprar comida porque já está acabando. Lá em casa a gente está na última lata de óleo e se essa quarentena continuar vai só piorar a minha situação.”





Ter o CPF irregular é um dos motivos que podem impedir o cadastro do trabalhador no programa de auxílio emergencial de R$ 600. Os problemas mais comuns são atraso na declaração de IR e pendências com a Justiça Eleitoral.

Segundo a Receita Federal, apresentar irregularidade no CPF significa, na prática, que o registro está com pelo menos um, dos seguintes problemas: pendência de regularização, quando há inconsistências na declaração de Imposto de Renda ou pendências com a Justiça eleitoral (o contribuinte deixou de votar e não justificou a ausência, por exemplo); suspensão, que é quando o cadastro do contribuinte está incorreto ou incompleto; cancelamento, situação em que o CPF é cancelado por multiplicidade, em virtude de decisão administrativa ou judicial; ulidade, caso de inscrições comprovadamente fraudadas e que, portanto, acabam anuladas.

A situação cadastral do CPF pode ser verificada pela internet, no site da Receita. De acordo com o órgão, as condições de “suspensão” e “pendência de regularização” podem ser revertidas de maneira relativamente simples – na maioria das vezes, sem sair de casa.

Se o motivo alegado para a irregularidade do CPF for alguma demanda relativa ao Imposto de Renda (IR), basta que contribuinte entregue a declaração em atraso.

Se pessoa está em dia com o fisco, a pendência pode ser junto à Justiça Eleitoral – por conta de ausência não justificada às urnas ou falta de pagamento de multas. Nesse caso, o cidadão deve consultar o que houve no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida, conforme instruções do portal, é necessário obter a guia da multa, pagar a quantia especificada e aguardar a identificação do pagamento, que pode levar até quatro dias úteis.

Já quando o trabalhador está com os dados desatualizados junto à Receita, a questão pode ser resolvida por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, disponibilizado na página do órgão, ou envio das informações via chat





» PARA CIDADÃOS





» Suspensão em três meses das parcelas do financiamento habitacional

» Carência de seis meses para quem adquirir imóveis seja pelo Minha casa, minha vida ou por outras linhas de financiamento









» PARA AS CONSTRUTORAS





» Prazos de carência de 180 dias para início das obras e para iniciar a amortização da dívida das obras concluídas

» Antecipação do financiamento da pessoa jurídica em valor equivalente a até 3 meses do cronograma da obra a executar

» Liberação de recursos de financiamento não utilizados anteriormente

» Prorrogação do cronograma físico-financeiro das obras

» Pagamento parcial dos encargos por 90 dias

» Antecipação de até 20% do financiamento em novos empreendimentos