Zema anuncia primeira parcela dos salarios dos servidores estaduais para a proxima quarta-feira, após encontro com Bolsonaro

%u201CMinas passa por um momento mais difícil ainda. E podem ter certeza de que estou pessoalmente engajado em resolver essa questão%u201D, assegurou Zema. (foto: Wikipedia )

Minas propõe "aluguel de ações"

estaduais será feito na próxima quarta-feira (14), com exceção dosdas áreas de saúde e segurança, que já receberam seusnesta quinta-feira (9). Ofoi feito pelo governadorem, após encontro com o presidentee com o“Depois de muito esforço, nós conseguimos viabilizar odas primeira parcela do(dos servidores), no valor depara a proxima. Eu mesmo estouem conseguir recursos para o pagamento dae estaremos divulgando a data assim que for possível”, informouNo encontro com oe com o, além de solicitar um auxílio financeiro do governo com a recursos para compensar as perdas em arrecadação do, em função do desaquecimento dadevido apropôs uma nova negociação para a venda dosdo nióbio pela Companhia deO objetivo é fechar um entendimento com oO assunto foi discutido em encontro decom o. A nova proposta envolve uma operação que o governador mineiro denominou de “aluguel de ações”.destacou que o objetivo daé viabilizar a venda dopara regularizar o pagamento dos. Além depara pagamento dode parte do, ele também tenta encontrar meios para poder quitar osde grande parte dos servidores. Até agora, o estado anunciou somente o pagamento dados funcionários da saúde e da segurança pública, alegando não ter previsão de data para o pagamento das demais categorias, devido á falta de dinheiro em caixa, consequência da“O meu grandeé colocar oem dia. Por isso que estou aqui. O grande motivo de eu estar aqui é olhar o lado do, que, desde, está(o) parcelado, afirmou o chefe do executivo, lembrando queé um “estado quebrado” e que está na dependências de reformas estruturais (como administrativa e da previdência estadual) para sair da situação difícil.lembrou quevinha conduzindo a operação da venda dos créditos de nióbio nodesde o final de. Mas, que acabou devido à paralisação no, ocasionada pela, a operação foi suspensa. Desta forma, propôs a negociação com a, por meio dos bancos oficiais, entre os quais citou o. Ele salientou que a compra dos créditos do nióbio representa um “” para os bancos federais.“Oficou de analisar (a proposta). Inclusive, o próprioconsidera o nióbio um material. Caso essavenha ser efetivada no mercado financeiro, existe a hipótese de alguma entidade internacional se interessar, apesar de não ser a. É o aluguel das ações. Mas isso no futuro facilitaria a entrada de alguém externo. Mas ele () se mostrou totalmente propicio (ao negocio”, assegurou o governador, em entrevista, antes do encontro comApós o encontro, aficou de avaliar a proposta da negociação dos créditos do nióbio e que dará uma resposta dentro das próximas semanas.