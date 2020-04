Minas tem 15 mortos por coronavírus; estado investiga outros 117 óbitos

(foto: STR/AFP)

Sobe para 15 o número de mortes confirmadas pelo coronavirus em Minas. Outros 117 óbitos estão em investigação. Os casos suspeitos, por sua vez, já somam 56.807. Os dados são do boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES/MG), divulgado na manhã desta quinta-feira (9).





Ainda de acordo com o informe epidemiológico, o estado tem 655 infectados pela COVID-19. Nessa quarta (8), a SES informou que o número de internações por síndrome respiratória aguda grave cresceu mais de 270% nos primeiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado.



Esta matéria está em atualiazação