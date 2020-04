Coronavírus: Prefeita de Vespasiano esclarece reabertura gradativa do comércio

O comércio na cidade foi fechado no dia 20 de março (foto: Reprodução/ Internet)

Fechado desde 20 de março em Vespasiano devido ao isolamento social indicado pelas autoridades de saúde como medida para controlar a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o comércio do município da Região Metropolitana de BH terá suas atividades retomadas de forma gradativa. A prefeita Ilce Rocha esclareceu na tarde desta quarta-feira (8), por meio de uma rede social, que a abertura parcial seguirá as normas de saúde estabelecidas no Decreto 8472, de 2020. Fechado desde 20 de março emdevido aoindicado pelas autoridades de saúde como medida para controlar a), o comércio do município da Região Metropolitana de BH terá suas atividades retomadas de forma gradativa. Aesclareceu na tarde desta quarta-feira (8), por meio de uma rede social, que aseguirá as normas de saúde estabelecidas no Decreto 8472, de 2020.





“Essa decisão foi difícil de ser tomada, mas necessária. Ressaltamos ainda que as pessoas que se encontram no grupo de risco devem permanecer em casa. Evitem as ruas, saiam só se for extremamente necessário”, frisou.

Segundo a ordem, ainda permanecem fechados as casas de shows, boates, danceterias, salões de dança, casas de festas e eventos, feiras em espaços públicos e privados, exposições, congressos, seminários, cinemas, apresentações artísticas, clubes de serviço e de lazer, parques, galerias de serviços, centros comerciais, bares, restaurantes e lanchonetes. Os demais comércios devem consultar a lei municipal antes de retornarem às atividades.