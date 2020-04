Bloqueio contra ônibus irrita viajantes

Proveniente de Caratinga, cidade que suspendeu medidas de isolamento, ônibus de viagem foi barrado na entrada de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)











O operador de máquinas Ramon da Cruz, de 29 anos, trabalha em Ipatinga e vem a Belo Horizonte apenas uma vez por mês. Ele era um dos 29 passageiros que estavam no ônibus da Viação Presidente interceptado na tarde de ontem depois de deixar Caratinga, no Vale do Rio Doce. O bloqueio foi motivado por decreto do prefeito Alexandre Kalil (PSD) que determina a proibição da circulação no município de transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperem as medidas de isolamento social em meio à pandemia de coronavírus.





O ônibus foi bloqueado por agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar quando passava pela Avenida Antônio Carlos, sob o viaduto São Francisco, na Região da Pampulha, em BH. Obedecendo a decreto municipal, o veículo foi escoltado rumo à saída, até o Km 13 da BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Lá, os passageiros foram obrigados a desembarcar. "Fomos ameaçadas de ser detidos, caso não desembarcássemos do ônibus", contou Cruz. "Por que o governo faz todo esforço para buscar seus patriotas em outros países e trata os cidadãos como lixo em sua própria cidade? Pois fomos tratados como escória", afirmou, ainda irritado com a situação.





Ele contou que comprou a passagem do ônibus na manhã de ontem, no Terminal Rodoviário de Ipatinga, e que não sabia do decreto assinado pelo prefeito de Belo Horizonte. Não havia nada informando sobre a situação. "Este é o único tempo que tenho para me deslocar até meus familiares. Tenho ciência das questões da quarentena, mas para trabalhar temos que sair de casa. São dois pesos, duas medidas", acrescentou. Em sua visão, a passagem nem deveria ter sido vendida pela empresa.





Ele diz ter ficado por mais de duas horas num posto de combustível aguardando um posicionamento da Viação Presidente. E afirma não ter tido nenhum tipo de auxílio. "Nem um café, nem um lanche. O ônibus foi impedido de entrar na cidade e a empresa não deu nenhum posicionamento oficial", reclamou. Entre os passageiros, ainda segundo Cruz, havia idosos e crianças.





A informação posterior era de que a empresa enviaria outro ônibus. "Mas podíamos ser barrados novamente", analisou. Então, ele decidiu não esperar e fez o deslocamento de carro até Belo Horizonte junto com uma parente.