Escolas resistem nas negociações

Entre as orientações do Procon-MG, dificuldades econômicas das instituições e a manutenção dos empregos dos professores, os pais de alunos se dividem. Preocupados com a formação dos filhos e também, muitas vezes, em resolver as próprias questões financeiras num momento de crise, há opiniões diversas sobre o momento que um dos setores mais importantes da sociedade atravessa.



Há quem concorde em continuar pagando o valor integral da mensalidade, desde que a própria renda se mantenha e que a escola seja transparente. “A escola do meu filho pediu para mantermos os pagamentos integrais, pois tem de pagar professores e funcionários. Enquanto eu mantiver meus clientes e minha renda, vou seguir fazer isso, até para eles poderem dar desconto aos pais que estiverem em dificuldade”, afirma o designer Guilherme Canabrava, cujo filho, Antônio, de sete anos, está no primeiro ciclo do ensino fundamental em escola na região Centro-Sul da capital mineira.





Se havia negociações em curso desde que ficou claro que a restrição ao funcionamento de diversos setores da economia não seria breve, desde segunda-feira a situação ficou tensa com emissão da nota do Procon-MG. Surgiram dúvidas entre os pais e revolta dos donos de escolas particulares. Em nota, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), alertou para o risco de fechamento de todas as instituições de educação infantil privadas no estado.





Segundo a entidade de classe, as escolas particulares de creche e pré-escola, são “responsáveis pelas matrículas de 217.535 alunos mineiros (112.491 em creches e 105.044 na pré-escola, de acordo com o Censo Escolar 2018)”, Elas necessitam do pagamento das mensalidades,“para manter a contratação de professores e funcionários, além dos serviços educacionais oferecidos, que neste período de pandemia têm sido a distância”, destaca a nota do Sinep-MG.





O sindicato diz ainda que se não houver pagamento pelos serviços, que estariam sendo prestados por meio de sugestões de brincadeiras aos pais de alunos no período da quarentena, com a possibilidade de repor as atividades presencialmente, no futuro, a crise poderá gerar a demissão de 50 mil profissionais da educação em Minas. As dispensas envolvem “desde professoras, coordenadoras, ajudantes de sala, profissionais terceirizados e funcionários das instituições”, ainda segundo o Sindep-MG.





“Só em Belo Horizonte, a recomendação do Procon, se validada pelos pais, tiraria 54.662 alunos da escola (28.151 das creches e 26.511 da pré-escola). As demissões podem chegar a 10 mil pessoas apenas na capital”, diz a nota do sindicato das escolas. Para tentar evitar o pior, na terça-feira, depois de assembleia on-line, o Sinep-MG aconselhou as escolas de educação infantil a conceder 15 dias de recesso escolar entre 22 de abril e 6 de maio, com posterior possível antecipação de 15 dias do período de férias.

ACORDOS DIFÍCEIS

Algumas escolas, principalmente as menores, já entraram em recesso. Outras estão estudando o que fazer. De qualquer forma, há uma grande incerteza e temor de quebradeira entre os donos dos estabelecimentos de ensino. “Nós só temos educação infantil, atendemos cerca de 150 alunos de até sete anos e já vínhamos atravessando uma dificuldade grande. Se todos os pais resolverem parar de pagar, teremos de fechar as portas e demitir todos os 40 funcionários”, diz um dono de escola localizada região Oeste de Belo Horizonte, que prefere não se identificar.





Ele ressalta que já vinha negociando e a instituição havia concedidos descontos de até 50% para alguns pais. Para esses, não seria possível mais mudar as condições acertadas, mas quanto a outros pais a intenção e negociar caso a caso, ao menos neste momento.





Existe a possibilidade de suspender temporariamente os contratos de trabalho ou reduzir jornadas e salários, segundo medida editada pelo governo federal. “Mas você tem de assumir uma série de compromissos. Nõs não temos essa condição agora”, explica o empresário.

Com o marido e a filha Catherina, Cynthia propõe meio-termo e quer transparência (foto: Acervo pessoal)

Guilherme só espera que haja transparência e entendimento por parte dos administradores das instituições de ensino. “Isso é fundamental para a gente seguir com empatia”, diz. Opinião parecida tem a doutora em administração Cynthia De Filippo Menicucci. Ela é coordenadora de pós-graduação do Senac Minas e a filha de 6 anos, Catherina, estuda na Maple Bear, no Bairro Buritis. Em ambos os casos, a tecnologia tem sido a salvação para ajustar as condições da vida escolar aos efeitos da pandemia.





“Tanto como professora quanto como mãe, vejo a importância de nos adptarmos e seguir em frente. Estamos conseguindo ter aulas on-line, uma quebra de paradigma. Todos nós estamos aprendendo muito, nos adaptando a uma nova realidade. Então, não vejo necessidade de redução de valores”, diz ela, que sabe das dificuldades de empresas de educação, dos professores e também dos pais.





Justamente por isso, Cynthia acredita que o melhor é a negociação e espera que haja um ponto de consenso. “Alguns estão reclamando da perda de valores, mas têm de resolver caso a caso. Quem tem dificuldades tem de procurar acordo. Temos de achar um meio-termo.”