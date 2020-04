Semana santa sem turismo

A histórica Ouro Preto, com monumentos fechados, deve deixar de receber cerca de 20 mil turistas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) “Não venham. Tudo aqui está fechado. Após a passagem dessa pandemia estaremos de braços abertos.” O apelo do secretário de Turismo de Ouro Preto e presidente do Circuito do Ouro, Felipe Vecchia Guerra, ecoa por vários destinos de Minas Gerais que não devem receber visitantes nesta semana santa devido ao isolamento social promovido para evitar a disseminação da COVID-19. O impacto da crise sobre o turismo religioso, de acordo com representantes de cidades beneficiadas nesta época do ano, deverá ser intenso, pois, depois do carnaval, é o feriado mais importante em visitantes nas cidades históricas e destinos turísticos mineiros.





Apesar de as rodovias estarem vazias, sobretudo às vésperas do feriado, há quem ainda assim tenha reunido a família e tentado a sorte na viagem, mesmo com o risco de contrair o novo coronavírus. Para afastar os turistas, os acesso a alguns municípios foram fechados pelas prefeituras.





Quem insistiu em pegar a estrada se deparou com estabelecimentos fechados, restaurantes entregando apenas pratos para viagem pelas janelas e portas, igrejas com entrada restrita e pousadas sem leitos disponíveis. Só em Ouro Preto, onde as procissões sobre os tapetes de serragem atraem multidões, o impacto da pandemia se traduzirá em perda estimada de 15 mil a 20 mil turistas, dos quais 1.500 a 2 mil estrangeiros.





“Ouro Preto está seguindo as indicações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS). Estamos em pleno isolamento social. Todos os monumentos estão fechados, como o Museu da Inconfidência e a Casa dos Contos. As igrejas só abrem com restrições de visitação e missa. As celebrações e atos litúrgicos serão transmitidos pela Arquidiocese para evitar aglomerações e eventos que tenham um público presente”, afirma o secretário Felipe Guerra.





De acordo com ele, no Circuito do Ouro, que é formado por 14 municípios (Barão de Cocais, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Era, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Rio Acima, Sabará e Santa Bárbara), as mesmas restrições se repetem. “As mesmas medidas de proteção e adiamento de eventos acima de 10 pessoas seguem um protocolo parecido”, afirma. “Nossa campanha é para que remarquem suas viagens, e alguns eventos, como procissões e atos litúrgicos, poderão ser realizados em setembro se as restrições e o isolamento estiverem mais controlados”, afirma Guerra.





As mesmas recomendações de isolamento e pedidos para que os turistas não peguem as estradas em direção aos destinos tradicionais da semana santa também são feitos por integrantes da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Há cidades onde a decisão é radical, segundo informações da associação, como São Tomé das Letras, município de 6.655 habitantes a 308 quilômetros de Belo Horizonte, no Sul de Minas. A prefeitura municipal bloqueou o acesso à cidade e só entram moradores ou fornecedores de alimentos e remédios.

Serra do Cipó

Destino conhecido por ofertar paz, integração com o meio ambiente e aventuras, a Serra do Cipó também enfrenta o isolamento, com o fechamento de praticamente todos os estabelecimentos comerciais, pousadas e restaurantes. Fiscalização meticulosa da Prefeitura de Santana do Riacho garante que o decreto que instituiu a quarentena seja mantido até a próxima segunda-feira, quando será novamente avaliado. “Até lá, pedimos aos visitantes que não venham. Já fizemos blitzes educativas, e é importante que as pessoas saibam que não adianta vir pra cá ou para a Lapinha da Serra, pois esses lugares estão completamente fechados nesse nosso momento de fragilidade”, afirma a secretária de Turismo e Meio Ambiente de Santana do Riacho, Priscila Rios Martins.





De acordo com dados da secretaria do município, as perdas também serão enormes, uma vez que só o Parque Nacional da Serra do Cipó recebeu 6 mil pessoas na semana santa do ano passado.





“Na Serra do Cipó e Lapinha da Serra, há mais de 2.500 leitos e ficam todos ocupados na época deste feriado, sem contar com as pessoas que passam o dia nos restaurantes e atrações turísticas e depois vão embora”, afirma a secretária.





Priscila Martins destaca que, durante o isolamento, têm sido oferecidos cursos on-line do Sebrae, Ministério do Turismo e Secretaria de Estado de Turismo.





“Nossa expectativa é promover ações de marketing pós-crise para potencializar o fluxo de turistas depois que tudo acabar. Nosso lema tem sido “Queremos que você conheça nossas belezas, mas quando isso tudo acabar. Não cancele, remarque”, afirma.