Associação doa 10 mil litros de álcool 70% ao Centro de Inovação e Tecnologia do Senai Minas

(foto: Siamig/Divulgação) Minas Gerais, por meio da Associação de Indústrias Sucroenergéticas (SIAMIG), doou 10 mil litros de álcool 70% ao Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) do Senai da Fiemg. O produto será transformado em álcool em gel e álcool glicerinado para ser distribuído em hospitais de campanha da rede de saúde do estado.





Siamig, o produto será doado a cada dez dias ao CIT por um prazo de quatro meses. No entanto, a associação explica que as doações dependem da capacidade de recebimento e produção do Centro de Inovação e Tecnologia, que conta com o apoio da UFMG no processo. A solicitação do produto foi feita ao setor sucroenergético pelo presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.





A SIAMIG informou ao Estado de Minas que 250 mil litros de álcool 70% já foram doados pela associação à secretaria municipal de BH, a secretarias de saúde municipais do triângulo mineiro, municípios do norte de Minas, corporações da Polícia Militar de Minas e equipes do Corpo de Bombeiros do estado.





A Associação de Indústrias Sucroenergéticas produz açúcar, etanol e bioeletricidade a partir de usinas distribuídas pelo estado. Em meio à pandemia no novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou que a produção de álcool 70% seja incluída, mas somente para doação.





A SIAMIG ainda informou que 3 mil litros de álcool já foram entregues ao CIT para dar início à produção. “Agora que eles já estão mais consolidados com a produção, as maiores quantidade, cerca de 10 mil litros, vão começar a chegar a cada dez dias”, informou a associação.