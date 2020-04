Secretário de Saúde de MG pede 'bom senso' da população durante feriado

'Vamos ter feriado, é difícil ficar em casa, mas temos que ter bom senso', pede secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



A aproximação da Páscoa e do feriado de sexta-feira da Paixão preocupa autoridades que recomendam o distanciamento social. Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, pediu “bom senso” da população. Ele ainda informou do adiamento do pico da COVID-19 e disse que estuda o fim do isolamento.









A Secretaria de Saúde de Minas recomenda o uso de máscara de pano em caso de necessidade de exposição, mas o secretário lembrou que essa medida não abole a conduta de distanciamento e lavagem das mãos constantemente.





“Minas está conseguindo controle e tudo que não queremos é o descontrole. Poder contar com a colaboração da sociedade é fundamental”, afirmou.





Leitos em Minas

O secretário de Saúde afirmou que Minas ainda não sofre ameaça de sobrecarga nos leitos e que os planos de contingência estão vinculados à micro e macrorregiões.





“O estado é muito extenso, são 853 municípios. Mais de 770 deles tem menos de 20 mil habitantes. Para ter sistema de saúde adequado eles têm de se juntar”, explicou Amaral.





Segundo o secretário, Minas tem ocupação de 56% dos leitos de CTI e 55% de ociosidade nos leitos de enfermaria. “A lógica do isolamento social está associada a isso. Evitamos um pico muito grande da necessidade hospitalar. Há uma discreta elevação dos pedidos de internação mas neste momento não entendemos que possa ter uma sobrecarga.”





Isolamento social

O secretário disse que tem sido muito importante o acompanhamento dos leitos no estado, o que pode resultar em uma possível futura alteração nas estratégias de isolamento social. “Exige muita calma, muito cuidado. Estamos com a curva próxima do que desejávamos. Com isolamento e apoio da sociedade estamos conseguindo segurar o crescimento da COVID”, afirmou.

Em pronunciamento, o governador Romeu Zema disse que a curva de casos em Minas está comportando bem menos agressiva do que em outros estados. “Isso mostra que o povo está comprometido. Agradeço a todos que tem feito esse esforço. É fruto do trabalho de todos, significa que vamos sair dessa crise com menos pessoas afetadas”, agradeceu Romeu Zema.





Pico do coronavírus

De acordo com Carlos Eduardo, as projeções do pico da doença estão se distanciando. A previsão que antes era para meados de 27 de abril avançou para 4 ou 5 de maio. “Estamos distanciando o pico projetado com apoio dos mineiros”, disse o secretário.