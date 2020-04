Abuso na crise: máscara descartável tem reajuste superior a 300% em BH

No supermercado Super Nosso, localizado na Pampulha, a caixa com 50 máscaras descartáveis é vendida por R$149,90 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press ) ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou na última terça-feira (7) que as máscaras descartáveis devem ser usadas por toda a população, principalmente dentro dos transportes públicos, os preços deste item dispararam nas prateleiras dos supermercados. Uma caixa com 50 unidades chega a ser vendida por R$ 149,90 em Belo Horizonte. Houve reajustes superiores a 300% em meio à pandemia de coronavírus. Depois que oafirmou na última terça-feira (7) que asdevem ser usadas por toda a população, principalmente dentro dos, os preços deste item dispararam nas prateleiras dos. Uma caixa com 50 unidades chega a ser vendida por R$ 149,90 em. Houvesuperiores a 300% em meio à





SAIBA MAIS 16:09 - 08/04/2020 Contra coronavírus, prefeitura começa a bloquear orla da Pampulha Mandetta durante coletiva de imprensa. "Pode ter certeza que isso vai ser um objeto de uso muito mais comum, como um objeto pessoal, do seu vestuário. A pessoa vai ter camiseta, vai ter pijama, vai ter lá seu joguinho de máscaras", dissedurante coletiva de imprensa.





De acordo com balanço feito pelo Estado de Minas, antes se ser considerado item essencial no combate à pandemia do novo coronavírus, as máscaras descartáveis eram vendidas, em média, por R$ 0,30 a unidade. As caixas com 50 itens tinham o valor máximo de R$ 46.





Agora, as máscaras estão em falta na maioria das farmácias e lojas. Apesar disso, quando encontradas pelos consumidores, os preços chegam a ser exorbitantes comparados ao início da pandemia. A unidade é encontrada por até R$ 5, e as caixas chegam a custar R$ 149,90, o que representa alta de 306%.



Máscaras Caseiras





Uma boa solução para quem não quer gastar com o produto são as máscaras caseiras. O próprio ministro da Saúde passou a incentivar que as pessoas utilizem esse tipo de material.





Além de poderem ser reutilizadas depois de lavadas e passadas, as máscaras feitas em casa viraram tendência pelas estampas. Coloridas, quadriculadas, cheias de bichinhos e florzinhas.





No último domingo (5), o ministro Mandetta divulgou vídeo com instruções sobre como as pessoas podem confeccionar em casa uma máscara de proteção feita de tecido.

Estamos trabalhando para regularizar a disponibilização de máscaras de proteção. No entanto, todos %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 podem ajudar. Assista ao vídeo e saiba como! pic.twitter.com/5Ss4H56vmP %u2014 Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 5, 2020

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Especial: Tudo sobre o coronavírus

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra