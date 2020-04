Carangola tem o primeiro caso confirmado de coronavírus; município tem hospital de referência

Leito da UTI da Casa de Caridade de Carangola - 23/07/2019 (foto: Casa de Caridade de Carangola/Divulgação)



Carangola, na Zona da Mata, tem o primeiro caso confirmado de paciente com coronavírus. Trata-se de uma mulher, de 49 anos, que não tem nenhum fator de risco. Ela está estável e em isolamento domiciliar. O caso ainda não entrou na estatística da Secretaria de Estado de Saúde.





A mulher teria iniciado com os sintomas da COVID-19 por volta do dia 23 de março. Ela foi atendida pelo Programa de Saúde da Família do bairro e desde então está em confinamento.





De acordo com o médico Sidiner Vaz Mesquita, responsável pela comunicação dos casos de COVID-19 na cidade, o resultado do exame foi confirmado nesta terça-feira pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).





“Ela foi atendida com sintomas leves. Foi recebida com máscara, a médica se paramentou, foi feito todo procedimento. Ela ficou em isolamento domiciliar onde está até hoje”, disse o médico. “Ela passa bem, não teve pneumonia e está sendo acompanhada por telefone”, explica.





A mulher mora com um filho e um marido e, segundo a Secretaria de Saúde do município, todos da casa estão em isolamento, mesmo sem apresentar sintomas. Hoje completa-se 14 dias de quarentena. Os médicos recomendaram que se estenda para mais sete.





A vítima suspeita que pode ter se contaminado com o novo coronavírus próximo ao dia 13 durante um evento em que houve aglomeração com visitantes do Rio de Janeiro.





O município abriga a Casa de Caridade de Carangola, um hospital que é referência na região para os casos de COVID-19. Segundo Mesquita, nove leitos foram reservados para pacientes que porventura precisem ser internados. O hospital já atendeu dois casos suspeitos que foram descartados e um aguarda resultado de exame.





O médico conta que a cidade montou um plano de contingência que ajudou no rápido combate à doença no município. “Graças a secretaria municipal que a gente conseguiu identificar a tempo e isolar a paciente”, explica Mesquita. Esse plano prevê atendimento de casos leves em unidades de saúde dos bairros e casos moderados a graves no hospital de referência.

