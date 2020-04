Governador Zema dá entrevista ao vivo; saiba como acompanhar

(foto: Pedro Gontijo/ Agência Minas)





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), conversa, na tarde desta terça-feira (7/4) com os leitores do Jornal Estado de Minas. A entrevista ao vivo, em meio ao conturbado contexto provocado pela pandemia do novo coronavírus, será transmitida via Instagram do jornal.









A conversa, conduzida pelo editor de mídias convergentes Benny Cohen, vai ao ar a partir de 15h30. O governador vai comentar os novos números da pandemia e contar como o estado tem enfrentado esse desafio sanitário, social e econômico.





A situação hoje



O mais recente boletim da Secretaria de Saúde de Minas indica que há 11 mortes confirmadas por Covid-19 no estado - outras 100 mortes seguem sob investigação. Os casos investigados chegam 49.652 e os confirmados são 559. Veja detalhes do boletim divulgado nesta terça.