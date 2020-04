Zema: salário dos servidores está garantido

O governador Romeu Zema ( Novo) disse que o governo deverá anunciar ainda nesta semana a escala para pagamento dos salários dos servidores públicos. Ele justificou o atraso na divulgação do calendário, que tem saído sempre ao fim de cada mês, à diminuição do fluxo de recursos ao caixa do estado, consequência da pandemia do coronavírus. Segundo Zema, será preciso refazer as contas para dimensionar de que forma será possível pagar ao funcionalismo público.





Sobre o reajuste salarial dos agentes de segurança pública do estado, prometido para os salários de agosto, Zema informou que as perspectivas são boas, caso a epidemia seja revertida o mais rápido possivel. O governador disse também que haverá atraso no pagamento aos fornecedores do estado. “Vai ser geral. Se alguém tiver que esperar um pouco mais (pelo pagamento), serão fornecedores", destacou o governador, ao lembrar que os servidores têm contas a pagar.



O governador também disse, em entrevista à Rádio Itatiaia, que está acompanhando a movimentação no interior do estado. Segundo ele, muitas cidades do interior, sem especificar quantas dos 853 municípios mineiros, estão retomando o funcionamento, ainda que parcial, do comércio e de serviços não essenciais. Para Zema, o grande problema do coronavírus é a aglomeração e na maioria dos municípios fica mais fácil fazer esse controle para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Zema afirmou ainda que o isolamento social mais severo, independentemente de grupos de risco, fica valendo apenas para capital e região metropolitana, onde, conforme ele, há mais riscos de contaminação.