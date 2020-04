Mais três mortes em Minas

O secretário Carlos Eduardo Amaral informou que o número de testes diários passará de 400 para 1,8 mil neste início de mês (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A. PRESS )



Na semana em que se completa um mês da primeira confirmação de contaminação pelo coronavírus em Minas, foram registradas nove mortes pela COVID-19 no estado, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Houve crescimento de 50% em relação ao boletim anterior, de 5 de abril, passando de seis para nove mortes. São 47.715 casos suspeitos e 498 foram confirmados. Não é possível saber com precisão o percentual de letalidade na doença. Um número bem maior aguarda resposta de testes: 84 óbitos estão em investigação.





O nono paciente que teve morte confirmada por COVID-19 é um homem de 72 anos, de Ouro Fino. Ele começou a apresentar sintomas em 21 de março e morreu no último domingo. A maioria dos pacientes que morreram tem acima de 60 anos: uma mulher e uma mulher de 82 anos, um homem de 66, outro de 76 em Belo Horizonte; um homem de 80 e uma mulher de 61 anos em Uberlândia; m homem de 72 anos em Montes Claros. Foi confirmada a morte de um homem de 44 anos em Mariana.





O primeiro caso de contaminação foi confirmado em 9 de março: uma mulher de 47 anos, moradora de Divinópolis, na Região Centro-Oeste, que esteve na Itália e retornou ao país no último dia 2.





"O governo do estado vacilou no início. Tinha que ser mais duro na questão do isolamento social, usar mais dessa ferramenta. A única forma de combater essa epidemia, conseguir vencer e sair com menos mortes, é o isolamento social e a lavação das mãos", avalia o clínico infectologista Unaí Tupinambás, professor da UFMG e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas.



Ele lembra que essas medidas foram usadas na China, país com 1,4 bilhão de habitantes que conseguiu controlar a epidemia. "Eles venceram a epidemia. Hoje estão com 83 mil casos. Os Estados Unidos, que demoraram alguns meses para deter a pandemia, estão com mais de 200 mil casos e número de óbitos maior do que na China", diz. Ele reforça que o governo do estado precisa ser "mais rigoroso e enfático" nas medidas de isolamento social.





Paralelamente, o infectologista defende que o governo teria que fazer redução dos danos. "Anistia de aluguel, conta de água, luz e telefone, bem como cobrar do governo federal a renda mínima para poder reduzir esses impactos nos trabalhadores precarizados."





Testagem é o maior desafio





Unaí Tupinambás aponta que a testagem é o maior desafio no enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. Um mês depois de registrado o primeiro caso da COVID-19 em Minas, o especialista não vê avanços significativos no número de testes. "A questão que me preocupa muito é que não estou vendo agilidade no teste de diagnóstico. Precisamos testar mais e com mais agilidade. Não avançamos nas primeiras semanas na questão dos diagnósticos, tem que melhorar", completa.





O professor reconhece que é um problema conjuntural a escassez de exames, mas ressalta que a testagem é imprescindível para o enfrentamento da doença. "Os números são muito maiores do que estão sendo apresentado. É importante para a população ficar mais convencida de que deve fazer o isolamento social.





Em entrevista coletiva, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) Carlos Eduardo Amaral, informou que haverá reforço no diagnóstico. A previsão é passar de 400 testes diários para 1,8 mil neste início de mês. Juntam-se aos laboratórios credenciados os laboratórios da UFMG, que passaram a realizar os testes desde aquela data.





"Além da capacidade operacional da Funed, estamos iniciando uma rede de laboratórios no Estado e a UFMG vai fazer parte disso. Com isso, buscamos realizar mais diagnósticos da população.. Atualmente, os exames realizados no estado são por diagnósticos via PCR, ou seja, é analisada a presença do vírus na mucosa e nas secreções nasais do paciente. Com o PCR identificamos as pessoas que têm o vírus, confirmando como positivo para o coronavírus, ou seja, a pessoa está com o vírus", explicou.