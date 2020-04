Coronavírus: Mesmo com veto da PBH, lojas seguem abertas no Barreiro

Aglomeração de pessoas na Avenida Sinfrônio Brochado, no Barreiro (foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press) Barreiro, em Belo Horizonte, vinha descumprindo nesta segunda-feira (6) todas as ações preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Reabertura de estabelecimentos comerciais, fluxo intenso de pessoas nas ruas e grandes aglomerações na porta das agências bancárias demonstram que o isolamento social, medida mais eficiente para controlar o avanço da contaminação da COVID-19, segundo médicos infectologistas, não está sendo respeitado. O comércio na Região doBarreiro, emvinha descumprindo nesta segunda-feira (6) todas asrecomendadas pelas autoridades de saúde em meio à, fluxo intenso de pessoas nas ruas ena porta das agências bancárias demonstram que o, medida mais eficiente para controlar o avanço da contaminação dasegundo médicos infectologistas, não está sendo respeitado.





Para piorar, filas formadas nesta segunda-feira (6) para conseguir acesso à agência do Itaú, ao laboratório Hermes Pardini, aos Correios e à Elmo Calçados, localizados na Avenida Sinfrônio Brochado, no Barreiro, descumprem a distância mínima exigida de 1 metro. Assim, não oferecem a segurança necessária para que seja evitado o contato com possíveis contaminados pelo coronavírus.





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, anunciou na quarta-feira (18) o decreto nº 17.304, que ainda está em vigor, determinando a adoção de medidas rígidas para evitar a propagação do novo coronavírus na capital mineira. Ele suspende, por tempo indeterminado, os alvarás de localização e funcionamento, e autorizações emitidas para a realização de atividades com potencial de concentração de pessoas.

De acordo com a lei, estão suspensas temporariamente as atividades em estabelecimentos comerciais, casas de shows, boates, feiras, exposições, shopping centers, cinemas, teatros, clubes, academias, clínicas de beleza, bares, restaurantes e lanchonetes. Caso tenham estrutura e logística adequadas, os estabelecimentos de que trata o decreto poderão efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local de alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta