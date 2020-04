Campanha arrecada tablets para conectar pacientes de coronavírus a familiares

Hospital italiano usa tablets para conectar pacientes e familiares (foto: Divulgação/Spedali Civili di Brescia) ação de tablets para Unidades de Terapia Intensiva que atendem pacientes com o novo coronavírus. O foco das doações são hospitais públicos do Brasil inteiro, para conectar pacientes internados com a COVID-19 aos familiares em casa. Inspirados no projeto italiano “Direito de dizer adeus” professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se uniram para viabilizar a do. O foco das doações são hospitais públicos do Brasil inteiro, para conectar pacientes internados com a COVID-19 aos familiares em casa.









A psicóloga clínica Márcia Viegas trouxe a ideia para a realidade brasileira. Ela conta que já havia tido a iniciativa no hospital Júlia Kubitschek para um “CTI humanizado”. No hospital, os profissionais da saúde abriram as portas para que os familiares realizassem visitas para os pacientes: “A terapia intensiva, por conta dos riscos, é um lugar mais restritivo com relação às visitas das famílias. Além disso, os CTI’s são cheios de questões culturais, que acabam trazendo muito medo para os pacientes e familiares; minha ideia era justamente quebrar isso”. Com a pandemia do coronavírus, as visitas foram suspensas por causa dos altos risco de contaminação.





A partir do contato com a enfermeira intensivista e professora da UFMG Andreza Werli-Alvarenga, a ideia de Márcia tomou outras proporções. A enfermeira sugeriu que a iniciativa fizesse parte do projeto de extensão que a professora coordena na universidade. Mediante um formulário que o grupo disponibilizou, pessoas e empresas interessadas podem doar tablets para uso nos hospitais, que também precisam se inscrever para receber as doações. Após a pandemia, a ideia dos idealizadores do projeto é que os aparelhos permaneçam nos hospitais para auxiliar pacientes com familiares distantes ou impossibilitados de realizar a visita presencial.





Quem estiver interessado em contribuir com o projeto pode se inscrever no link: https://linktr.ee/UTICovid19UFMG





(*Estagiária sob supervisão do subeditor Fred Bottrel)