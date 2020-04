Moradores de BH ignoram quarentena, passeiam e fazem ginástica na Pampulha

Em pleno isolamento, pessoas caminharam no entorno da lagoa, levando crianças e cachorros, em momentos típicos de lazer no cartão-postal da cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A prática de exercícios também foi vista na Pampulha, individualmente e em grupo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Exercícios

'Não é brincadeira, é muito sério'

Leitores apontam pura negligência

Em outras praças da cidade, como a Praça do Papa, o movimento de domingo foi menor que o normal (foto: Alexandre Guzanshe/em/d.a press)

O alerta dado pelas autoridades de saúde sobre a proximidade do período de pico da contaminação pelo novo coronavírus não surtiu efeito numa das regiões mais tradicionais de Belo Horizonte, a Pampulha. O Estado de Minas flagrou ontem na orla da lagoa da Pampulha moradores que desrespeitaram as recomendações do Ministério da Saúde e da Prefeitura de BH para o isolamento social, como forma de conter a propagação do vírus. As lentes do EM mostraram uma manhã de domingo com movimento normal na orla.Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal confirmou ter monitorado o local e verificado “aumento significativo de pessoas neste fim de semana”. “Estamos apostando na conscientização, e como medida extrema a Prefeitura pode restringir a circulação em espaços públicos como está ocorrendo na Praça da Liberdade, Praça JK e Lagoa Seca”, informou a Guarda Municipal em nota ao EM.A corporação disse ainda que esteve ontem na orla da lagoa da Pampulha, emitiu alertas sonoros e orientou as pessoas sobre as regras da quarentena em vigor.Por determinação da PBH, foram interditadas com instalação de gradis as praças da Lagoa Seca, no Belvedere; JK, no Sion, e a Praça da Liberdade. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura de BH afirmou que não vai recuar das medidas restritivas já tomadas, inclusive com o fechamento das praças da Liberdade e JK.A aglomeração na orla da lagoa da Pampulha contrastou com o movimento modesto ontem à tarde em espaços públicos da região Centro-Sul da capital, visitados pela reportagem. Responsável pelo patrulhamento na Praça JK, o guarda municipal Peterson Souza afirmou que as pessoas, em geral, têm aceitado bem a determinação: “Aqui é um espaço usado basicamente para que todos façam corridas. Monitoramos aqui 24 horas e tudo está sendo tranquilo. Ninguém quebrou a regra, invadiu o espaço. Uma ou outra pessoa até questiona (o cercado), mas faz parte”.Na Praça do Papa, o fluxo foi inferior ao de outros domingos, mas algumas pessoas ignoraram o decreto emitido pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e saíram de casa. o caso de Maria da Conceição, de 50 anos, que reiterou a necessidade de tomar cuidado com a higienização.Na Pampulha, quem comemorou o movimento foi o vendedor de picolé Iorias Pereira Malta, de 43 anos, que, após vários dias fracos, registrou elevação das vendas. “Depois desse isolamento é o dia que vi isso aqui mais cheio. Querendo ou não, chega a hora que o povo não aguenta ficar 40 dias dentro de casa. Ou vem fazer um exercício, ou trazer o animal de estimação, ou trazer as crianças para dar uma passeada, e depois retorna para casa”, contou o ambulante, reclamando que, até o momento, não recebeu nenhuma ajuda do governo para enfrentar os efeitos da pandemia sobre o seu ganha-pão.Tharcilla Layne levou o filho, Gabriel, de dois anos, para passear na Pampulha e relatou que tem receio quanto à doença. “Estou tomando toda a precaução. Ficar em casa é difícil, ainda mais com duas crianças. Então, por mais que a gente tenha medo, tem hora que precisa desestressar um pouco”, explicou. Ela conta um pouco da rotina atual. Enquanto cuida dos filhos, o marido precisa continuar trabalhando. “Não sei mais o que invento dentro de casa, estou igual a uma professora. Não é facil lidar com isso. O meu filho mais velho está compreendendo a situação, fala que ‘a gente não pode sair por causa do bichinho’. Mas, logo passa e a gente vai poder se divertir" disse, otimista.Ao lado da filha Jennifer Franciele Almeida Rodrigues, a consultora de vendas Adriana Rodrigues de Almeida fez o primeiro passeio depois de três semanas de confinamento. “Tenho evitado sair, mas está muito difícil ficar em casa. Acho que ficar assim, ao ar livre, sem aglomeração, não tem nada a ver”, avaliou, apesar de também achar que a orla da Lagoa da Pampulha estava muito cheia para uma situação de pandemia. “Moramos no Bairro Nacional, aqui pertinho. Ficar só dentro de casa é impossivel, não tem muita opção. Aqui a gente pode praticar um esporte... é só uma fugidinha, uma horinha só”, justifica Jennifer.Próximo dali, uma cena improvável: um grupo praticando Kickboxing, um esporte de contato, em tempos de pandemia de coronavírus. Instrutor de Muay Thay, Felipe Gomes explicou que ele e seus amigos, integrantes da torcida organizada Galoucura, haviam acabado de praticar corrida e agora estavam treinando artes marciais. “O risco de contágio existe, mas a gente tem todo o cuidado. Limpamos os equipamentos com Lisoform e álcool, entendeu? Mas, para quem está acostumado a praticar esporte, é muito difícil ficar em casa”, afirmou.Ainda que seja tedioso ficar tanto tempo em casa, além das boas práticas de higiene pessoal, o isolamento social ainda é a principal recomendação de todos os organismos de saúde. A quarentena se fez necessária para retardar a propagação do coronavírus e o pico da doença no Brasil, adiando um possível colapso do sistema de saúde e dando mais tempo para ele se preparar com mais leitos e equipamentos.“A nossa chance é esta. Não haverá outra”, afirma o infectologista Unaí Tupinambás, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, a respeito das medidas de isolamento social na prevenção do novo coronavírus. Para ele, aglomerações de pessoas se exercitando, como ocorreu ontem na lagoa da Pampulha, são atos de “irresponsabilidade”.“A população está tratando como uma doença qualquer. E não é. Se você achar que não está no grupo de risco, que é jovem, está enganado. Se tiver um acidente de moto, uma apendicite, ou qualquer outra questão de saúde que não seja a COVID-19, não será atendido, porque todo o sistema de saúde vai estar direcionado com a população com suspeita do vírus”, acrescenta Tupinambás.Segundo previsão feita pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a infecção pela doença deve disparar neste mês e continuar crescendo até junho, quando a curva deve começar a desacelerar. O secretário-executivo da Saúde, João Gabbardo, também previu que o país terá “dias difíceis” em abril.“A estrutura (do sistema de saúde) ainda não está preparada”, chama a atenção o infectologista Carlos Starling. Isolamento social, segundo o infectologista, é não sair. “Sair é um direito de todos. Só que se um sair, então todos podem sair, o que vai avacalhar tudo. Disciplina é disciplina. Não é brincadeira, é muito sério, e tem que haver uma consciência coletiva. Ou então haverá o processo (de medidas preventivas) será endurecido, como começar a multar que está na rua.”Sobre o exercício físico, que levou um grupo grande de pessoas para as ruas ontem, os infectologistas são unânimes. Deve ser feito em casa ou em condições muito especiais, diferentes das que foram vistas pela reportagem do Estado de Minas.“Se quiserem sair de casa para se exercitar, que o façam de madrugada, sem encontrar ninguém na rua”, diz Tupinambás. Starling acrescenta: “Se as pessoas saírem para as ruas todas ao mesmo tempo, as medidas certamente irão para o espaço. Se quiser correr no meio da estrada sem ninguém, no meio do mato sozinho, tudo bem. Agora o que não pode é todo o mundo no mesmo local, pois as pessoas acabam se encontrando, aparecem os ambulantes, e aí (o exercício físico) começa a ter outra conotação. Por enquanto, a regra é só sair para coisas absolutamente fundamentais.”Pelas redes sociais, leitores do Estado de Minas repercutiram o fato de a orla da lagoa da Pampulha ter ficado lotada como em qualquer outro domingo. Houve opiniões, sobretudo, críticas a quem abandonou a quarentena e decidiu praticar esportes no cartão-postal de Belo Horizonte. As queixas também respingaram no presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tem mantido uma queda de braço com as autoridades da saúde por defender a flexibilização da quarentena devido aos efeitos da pandemia na economia.“Gente egoísta. Não há nada que justifique a falta de noção dessas pessoas. Brasileiro é bom com meme, mas pra cumprir regras...”, lamentou Dariana Rizzi em resposta à postagem publicada no Twitter do jornal. “O mais engraçado é que pessoas que antes da pandemia não faziam atividade física alguma, foi só pedir pra ficar em casa que eles se transformaram em atletas”, opinou Welington de Matos Ferreira. “Depois pega a doença, ou morre um ente querido, e vão chorar sem nem poder ter um enterro decente”, disse outro leitor.O comentarista esportivo Vinícius Grissi e o fotógrafo Robert Serbinenko lamentaram a posição dos belo-horizontinos. “Parabéns pela coragem, porque inteligência não tem nenhuma”, criticou Grissi. "O que tem de gente andando na rua que não pensa no outro, impressiona. Se fiz pesquisa eleitoral com a turma vai dar o doido na cabeça (se referindo ao presidente Jair Bolsonaro)”, completou Serbinenko.Pelo Facebook, a reação foi parecida. “Povo sem noção e egoísta!! Se não querem pensar em si mesmos, pensem nas pessoas que convivem com eles ou que, em algum momento, terão contato com eles, como atendentes de supermercados, de farmácias e profissionais de saúde!”, condenou Daniele Versieux. “Que triste! Ninguém vai aprender até que alguém próximo fique doente!”, lamentou Ana Cláudia Lopes.