Minas tem quase 450 casos de coronavírus confirmados; mortes permanecem 6

Minas registrou, no boletim deste sábado, 47 novos casos da infecção. (foto: Josué Damascena/IOC/Fiocruz) mortes por coronavírus em Minas Gerais não sofreu alteração nas últimas 24 horas. Divulgado neste sábado pela secretaria de Estado da Saúde, o novo boletim epidemiológico aponta seis óbitos por conta da doença. A quantidade de casos, contudo, aumentou: o estado registra, agora, 47 novos infectados. São, ao todo, 444 confirmações, contra 397 informados nessa sexta-feira. Há, ainda, 44.528 suspeições e 64 mortes em investigação. O número deporemnão sofreu alteração nas últimas 24 horas. Divulgado neste sábado pela secretaria de Estado da Saúde, o novo boletim epidemiológico aponta sconta da doença. A quantidade de casos, contudo, aumentou: o estado registra, agora,. São, ao todo, 444 confirmações, contra 397 informados nessa sexta-feira. Há, ainda, 44.528 suspeições e 64 mortes em investigação.



Dois dos seis óbitos foram registrados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma das vítimas é uma mulher de 61 anos, que morreu na quinta-feira (2), depois de passar pela UTI do Hospital Municipal da cidade. Consta no relatório da SES que ela sofria de doença renal crônica.



A outra é um homem de 80 anos, morto em 30 de março, com histórico de doença pulmonar crônica e problemas cardiovasculares. O diagnóstico positivo para COVID-19 dos dois idosos foi confirmado por laboratórios privados e pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). O óbito dele também foi confirmado na última quinta.



Mais três óbitos foram registrados em Belo Horizonte, em Nova Lima, na Região Metropolitana, e Mariana, na Região Central. Aos 44 anos, o paciente não tinha enfermidades crônicas. As vítimas da Região Metropolitana pertenciam ao grupo de risco - uma mulher de 82 anos e um homem de 66.