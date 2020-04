Incêndio de grande proporções destrói fábrica de tecidos e mobiliza bombeiros

de grandes proporções destruiu na, na Avenida Gávea, em Ribeirão das Neves, na madrugada deste sábado (4). A única vítima, segundo os bombeiros, foi um funcionário da fábrica, que sofreu queimaduras e intoxicação. Ele foi socorrido para a





(foto: Reprodução/Whatsapp)

Município mineiro Serra da Saudade, o menor do país, tenta se isolar feitos por moradores mostram a proporção assustadora das chamas. O clarão e a fumaça podiam ser vistos há quilômetros de distância. Segundo os bombeiros, a Polícia Militar foi acionada para isolar o local, dispersar os curiosos e permitir o trabalhos de controle das chamas.

O Corpo de Bombeiro foi chamado às 3h da manhã, mas o fogo começou por volta de meia-noite, segundo moradores. "Acordei com a ligação da amiga avisando que a fábrica estava pegando fogo. Ela me aconselhou a sair de casa porque podia ter explosão", conta Sara Andrade, que mora há dois quarteirões da fábrica.



As causa do incêndio vão ser investigadas, mas, a princípio, a suspeita é que o fogo pode ter começado em decorrência de um curto-circuito no sistema elétrico.