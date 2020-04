Tendas para acolher e encaminhar paciente

Mais espaço e segurança para a população, e especialmente para quem busca cuidados médicos em tempos de pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), instalou tendas nas unidades de pronto-atendimento (UPAs) das regiões Oeste, Barreiro, Norte e Nordeste. Por meio de nota, informou que o objetivo é evitar a aglomeração de pessoas e ampliar a área de acolhimento.

Nas tendas, as pessoas que chegam à UPA passam pelo primeiro acolhimento, preenchendo a ficha e aguardando a consulta. As cadeiras foram posicionadas de tal forma que mantêm distância de segurança entre cada paciente.





previsão Ainda segundo as autoridades municipais, as UPAs Centro-Sul e Venda nova não dispõem de tendas, “uma vez que contam com os Centros de Doenças Respiratórias/COVID-19 (CDR/Covid)”. Há previsão para um novo CDR na UPA Pampulha e na UPA HOB Hospital Odilon Behrens), na Região Noroeste de Belo Horizonte. Até o momento, a expansão da UPA Leste ainda está em estudo.

Aberto há um mês, o Centro Especializado em Atendimento para Corinavirus (Cecovid), da PBH, já recebeu 1,6 mil pessoas. Com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar administrativo e equipe de serviços gerais, a unidade dispõe de infraestrutura para atendimento com macas, medicamentos e equipamentos de oxigenação e de aferição de pressão arterial.

No local, há coleta de material para realização de exame e, conforme condições clínicas, o paciente é liberado, encaminhado para isolamento domiciliar e tratamento com acompanhamento de equipe médica da SMS ou ainda internação hospitalar. O serviço fica na Rua Domingos Vieira, 488, Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul e funciona todos os dias das 7h às 19h.