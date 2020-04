Estação lotada no Barreiro

Com movimento intenso, nem sequer é respeitado o distanciamento em torno de 2 metros entre os passageiros para evitar a propagação do vírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







A despeito das regras de isolamento social e restrição da circulação de pessoas, para conter a propagação do novo coronavírus, ônibus de Belo Horizonte ainda cheios de passageiros chegam e deixam as estações na cidade. A capital está em situação de emergência desde 18 de março devido à crise da COVID-19, mas isso não parece refletir no cenário que envolve os coletivos e os passageiros, principalmente em horários de pico.

Na manhã de ontem, a reportagem do Estado de Minas esteve na Estação Diamante, na Região do Barreiro, em BH. O que se viu foi movimento intenso, com vaievém considerável, mas diferente do que ocorre em dias normais. Passageiros ouvidos pelo EM alegaram diferentes motivo para estar na plataforma, mesmo com a recomendação de isolamento social por parte das autoridades de saúde.

“Estava com minha filha no hospital, porque ela apresentou arritmia cardíaca. Dormi com ela na casa da minha irmã aqui perto, e agora estou indo para minha casa, em Santa Luzia. Só saio por necessidade, e o meu trabalho diminuiu um pouco também”, contou a cozinheira Maria das Graças, de 38 anos, que faz entregas a domicílio.

Com a movimentação alta na estação, as recomendações de distanciamento não são adotadas. De acordo com a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), cerca de 70 mil pessoas circulam por dia na estação. Neste momento da pandemia, ainda segundo o órgão, a média tem sido de 15 mil. O serviço na estação e a distribuição dos carros, contudo, têm incomodado alguns usuários.

“Em vez de aumentar a frota, eles diminuíram, aí todos os ônibus estão cheios. E para as pessoas que não foram liberadas de trabalhar, não tem jeito. É difícil, dá medo”, reclamou a técnica de enfermagem Magna Santos, de 40 anos. A BHTrans informou que a diminuição da frota ocorre proporcionalmente à redução da circulação, em consonância com o argumento das empresas de transporte público. Na Estação Diamante, somente quatro delas operam: Sidon, Transoeste, Transcbel e Betânia Ônibus.

A estação também tem recebido higienização com álcool e cloro com frequência durante o dia. Os ônibus têm espaço reservado para ser higienizados. Porém, isso ainda não impede o receio. Quem trabalha no local também teme o vírus. É o caso do jardineiro da estação Evaldo Cardoso, de 53 anos, que tem atuado na desinfecção do local.





Explicações O SetraBH informa que diante da necessidade de conter a contaminação pelo coronavírus na capital, com alertas para que as pessoas evitem sair de casa, já foi constatada redução ao redor de 80% do número de usuários do transporte coletivo de BH. Por causa disso, o número de viagens do sistema também foi reduzido, em 40%.

Os novos horários estão sendo afixados dentro dos veículos. Funcionários do SetraBH e agentes da BHTrans estão monitorando as viagens caso seja exigida a presença de ônibus extraordinários para reforço. É importante reforçar para que os idosos evitem o uso do transporte coletivo, principalmente nos horários de pico, e que os usuários evitem o manuseio de notas e moedas, fazendo o pagamento com o cartão BHBus.

A Prefeitura de BH instruiu as empresas de transporte coletivo da capital para que nenhuma linha de ônibus mantenha intervalo maior do que 30 minutos entre as viagens. E, mesmo com a operação em horário reduzido, a determinação é de que nenhum passageiro seja transportado em pé.