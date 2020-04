Pronto para ser mobiliado

Com divisórias já instaladas, começará a fase de ligações de energia, gases industriais e hidráulica, além da chegada dos móveis (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







A primeira fase da montagem do hospital de campanha do centro de convenções Expominas, na Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, foi entregue na manhã de ontem pelo governo do estado. A expectativa é de que a nova estrutura esteja funcionando até o fim de abril, com todos os 768 leitos ativos, o que exigirá 900 funcionários e investimentos na casa dos R$ 25 milhões.

O objetivo das autoridades sanitárias é evitar a sobrecarga dos hospitais da capital mineira que atenderão os casos de maior complexidade da COVID-19. “Queremos preservar o sistema hospitalar, para que ele faça o enfrentamento de forma mais eficiente”, afirmou o secretário-adjunto da Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral.

A administração do hospital de campanha ficará a cargo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que também fornecerá médicos, enfermeiros e pessoal de apoio. Para auxiliar nos trabalhos, serão contratados civis de áreas como fisioterapia e nutrição.

“Inicialmente, a unidade será usada apenas para tratar de infectados pelo novo coronavírus, até para não colocar em risco quem não está contaminado. Os pacientes vão passar pela triagem nos hospitais e os que necessitem de cuidados por mais tempo serão trazidos para cá”, disse a coronel Gilmara, da PMMG.

Segundo ela, na segunda-feira começa a segunda etapa da obra, que inclui instalações como energia elétrica, gases medicinais e hidráulica, além da chegada de mobiliário e do enxoval hospitalar. Na primeira fase, foi feita a colocação das divisórias, que contou com o apoio da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).

"Nossa função é pró-sociedade. Ajudamos não só financeiramente, mas também com know-how de quem está acostumado na montagem de grandes eventos", explicou o representante da entidade de classe, Gustavo Macena.





Mais testes A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou resolução para autorizar os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDAs) a realizarem análises para o diagnóstico da COVID-19. A liberação dos laboratórios pela Anvisa foi anunciada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, que coordena o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19.

A rede de LFDAs é coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e conta com laboratórios que reúnem alta capacidade analítica e proficiência em diversos métodos e diagnósticos. Os laboratórios ainda aguardam a destinação de insumos, como reagentes, para iniciar os testes.

“A Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa valerá, em princípio, por seis meses, mas pode ser renovada enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde a emergência relacionada à pandemia do novo coronavírus. Também há previsão da utilização de laboratórios da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o que deve ocorrer em uma segunda etapa”, informou o Ministério em nota.

Segundo a Anvisa, mesmo com a suspensão de algumas exigências, os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária deverão atender aos requisitos técnicos para garantir a qualidade e a segurança das análises para o diagnóstico da COVID-19, conforme as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde.

De acordo com as negociações já realizadas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os laboratórios que irão compor a força-tarefa serão os LFDAs de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.