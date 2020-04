Grupo de brasileiros retidos na África do Sul aguardam para retornar ao Brasil

Novo coronavírus agrava crise econômica em Pretória, na África do Sul (foto: Phill Magakoe/AFP)

Um segundo grupo de brasileiros, retidos na África do Sul, deve retornar ao Brasil na próxima semana. A informação foi dada, ontem, pela Embaixada do Brasil em Pretória, que negocia diretamente com o governo da África do Sul. Na última segunda-feira, o primeiro grupo, partindo de Johanesburgo, chegou a São Paulo.



A princípio, o avião, partindo de Johanesburgo, Aeroporto OR Tambo, sairá às 15h de segunda-feira, fazendo escala na Cidade do Cabo, com previsão de chegada às 18h10. A data, no entanto, ainda não está definida, pois segundo a embaixada, tudo depende de uma autorização do governo sul-africano.





Uma lista foi elaborada pela embaixada com base nos pedidos de ajuda que recebeu nas duas últimas semanas. Todos os integrantes serão informados, até domingo, se o voo está ou não confirmado. Também no informe, um alerta para que todos os brasileiros relacionados estejam prontos para a viagem.



Ter o nome na lista foi motivo de comemoração e alívio para os mineiros Marina Machado e Israel Gatezani, ambos advogados, que tentam retornar ao Brasil desde o último dia 23.





“Foram três cancelamentos de voos. Não vejo a hora de ir embora, chegar em casa, ver minha família”, diz Marina, que conta que a satisfação ao ver nome dela e do noivo na lista foi como ter conquistado um prêmio de loteria. “Agora, é torcer para que tudo dê certo. Não vemos a hora de entrar no avião.”