Hospital de campanha no Expominas deve começar a atender até o fim de abril

Estrutura do hospital de campanha já montada no Expominas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

A primeira fase da montagem do hospital de campanha do, na, Região Oeste de, foi entregue na manhã desta sexta-feira pelo Governo do estado. A expectativa é que ele esteja funcionando até o fim de abril, com todos os 768 leitos funcionando, o que exigirá 900 funcionários e investimentos na asa de R$ 25 milhões, ajudando no tratamento da COVID-19, que já vitimouO objetivo das autoridades santárias é evitar a sobrecarga dos hospitais da capital mineira que ficarão com os casos de maior complexidade. “Queremos presrvar o sistema hospitalar, para que ele faça o enfrentamento de forma mais eficiente”, afirma o secretário-adjunto da, Marcelo Cabral.