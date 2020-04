Uberlândia confirma duas mortes por COVID-19; óbitos da doença aumentam para seis em Minas

(foto: Divulgação/AFP)

Duas pessoas morreramem Uberlândia, na Triângulo Mineiro. As informações foram confirmadas pela prefeitura local em comunicado na noite desta quinta-feira (2).

Segundo o Executivo municipal, os pacientes eram umaA paciente estava internada no Hospital Municipal, e os exames testaram positivo para a presença do novo coronavírus em um laboratório privado e na Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Já o homem morreu na última segunda-feira (30) e teve a confirmação da presença do vírus no mesmo laboratório privado.

Não há informações sobre o histórico de saúde dos dois pacientes.

Com mais essas duas confirmações, Minas Gerais tem ao menos seis mortes pela COVID-19.



De acordo com o balanço do governo de Minas, a primeira paciente a perder a vida pela doença foi uma mulher de 82 anos, no último domingo (29/3), após passar pela UTI do Biocor Instituto, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os registros da SES apontam que ela também sofria de doença cardiovascular e diabetes mellitus, além de pneumonia crônica.



O segundo óbito foi confirmado em Belo Horizonte, na segunda-feira, dia 30 de março. Consta nos informes epidemiológicos do estado que o homem de 66 anos apresentava problemas do coração e diabetes mellitus.



A terceira vítima, segundo o balanço estadual, tinha 44 anos. A morte foi anunciada pela Secretaria de Saúde de Mariana.

Nesta quinta-feira, o estado anunciou uma quarta morte, também em Belo Horizonte, mas não deu detalhes do quadro de saúde em que a vítima se encontrava.

Caso anunciado pelo Ministério da Saúde

Embora ainda não conste no balanço estadual, o primeiro óbito em Minas Gerais por COVID-19 teria ocorrido, na verdade, em 23 de janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro caso de contaminação pela doença no país ocorreu no estado e resultou nessa morte. Tratava-se de uma mulher de 75 anos.



O Ministério da Saúde descobriu esse caso por meio de uma investigação retroativa.

Erro da Saúde

Nesta quinta-feira, a Saúde estadual informou sobre outras três mortes nas cidades de Contagem (Região Metropolitana de Belo Horizonte), Juiz de Fora (Zona da Mata) e São Gonçalo do Rio Preto (Vale do Jequitinhonha). No entanto, esses registros foram excluídos do balanço oficial por erro da pasta.

“O erro se deu em razão de estes três pacientes terem exames positivos para outras doenças no sistema de informação de exames laboratoriais da Funed, o que não foi percebido no momento da captação dos dados”, explicou, em nota, a secretaria.

Com informações de Guilherme Peixoto e Matheus Adler

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





