Coronavírus: Fernão Dias vai oferecer mais de 2 mil kits de higiene para caminhoneiros

Caminhoneiros receberão mais segurança contra o coronavírus





Os caminhoneiros podem estar retirando os kits no posto de passagem de Lavras, localizado no KM 690 no sentido São Paulo e no posto de pesagem de São Sebastião da Bela Vista, no KM 844 sentido Belo Horizonte. Neste último, além da entrega das unidades, equipes de atendimento pré-hospitalar orientam os motoristas na prevenção da COVID-19 e aferem a temperatura dos condutores.





Ao longo do trecho concedido da Fernão Dias, mais de 100 postos estão em operação desde a última terça (31). Durante o período de pandemia do coronavírus, motoristas de carretas se queixaram de que faltavam postos, restaurantes e oficinas abertas, já que a maioria dos empresários aderiu à paralisação para evitar aglomerações de pessoas.

Segundo a empresa que administra a rodovia, pelo menos 70 postos ofereceram serviços de refeição com restrições de prevenção. Muitos dispõem de área para descanso, vestiários com chuveiros gratuito e suporte de manutenção aos veículos. A relação de postos e estabelecimentos comerciais pode ser vista em www.arteris.com.br/caminhoneiro.





