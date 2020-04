Pesquisadores do INCT vão analisar amostras de esgoto de BH para detectar coronavírus

Centro de pesquisa da UFMG na ETE Arrudas, da Copasa (foto: Foca Lisboa / UFMG / Divulgação) Tecnologia (INCT) ETEs Sustentáveis, sediado na UFMG devem analisar na próxima semana amostras de esgoto para realizar um mapeamento epidemiológico do novo coronavírus. Inicialmente o estudo será feito na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de identificar regiões onde há maior ocorrência do vírus. Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e(INCT) ETEs Sustentáveis, sediado na UFMG devemna próxima semanade esgoto para realizar umepidemiológico do novo coronavírus.o estudo será feito na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com ode identificar regiões onde há maiordo vírus.





06:00 - 02/04/2020 Fábricas de lingerie agora fazem máscaras contra o coronavírus conduzido pelos professores Carlos Chernicharo, César Rossas Mota e Juliana Calábria mapeará 20 pontos ao longo dos Ribeirões do Onça e do Arrudas. Segundo Carlos, com a análise, será possível sinalizar às autoridades de saúde, locais prioritários em que o vírus está circulando com maior intensidade. Isso deve permitir uma ação precisa em pontos estratégicos. “A grande maioria das pessoas tem o vírus e não demonstra a doença. Com a amostra de esgoto possivelmente poderemos indicar de maneira indireta a quantidade de pessoas com o vírus, mesmo que essas pessoas estejam assintomáticas.” O estudopelos professores Carlos Chernicharo, César Rossas Mota e Juliana Calábria mapeará 20 pontos aodos Ribeirões do Onça e do Arrudas. Segundo Carlos, com aserá possível sinalizar às autoridades de saúde, locais prioritários em que o vírus estácom maior intensidade. Isso deve permitir uma açãoem pontos. “A grande maioria das pessoas tem o vírus e nãoa doença. Com a amostra de esgotopoderemos indicar de maneira indireta ade pessoas com o vírus, mesmo que essas pessoas estejam.”





Outra implicação importante levantada pela pesquisa está relacionada à transmissão do novo coronavírus. Atualmente o que se sabe sobre o vírus é que a sua disseminação costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas. Mas estudos recém-publicados mostram a possibilidade da propagação do vírus pelas fezes. O que, de acordo com o INCT, pode despejar uma enorme carga viral em rios, já que apenas 46% do esgoto no país é tratado, segundo a edição de 2018 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). “Existe um risco. Mas atualmente nenhum estudo no mundo confirmou a transmissão feco-oral. O fato de o vírus ter sido detectado nas fezes pode não significar que ele esteja ativo”, tranquiliza Carlos.





Custeado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), o estudo alerta ainda para a importância dos cuidados que devem ser tomados por trabalhadores e pesquisadores do setor. “Os profissionais que atuam na área de esgotamento sanitário, como os que operam as redes coletoras e estações de tratamento, e os pesquisadores que manuseiam amostras de esgoto não podem abrir mão de medidas, como a utilização de equipamentos de proteção individual, para evitar a ingestão inadvertida de esgoto, ainda que por meio da ingestão de aerossóis (partículas finíssimas, sólidas ou líquidas, suspensas no ar), para evitar a contaminação.”