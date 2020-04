Laboratórios mudam rotina

Empresas tiveram aumento do serviço de coleta domiciliar e fecharam algumas unidades por causa da redução no número de clientes (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







Com vida alterada por causa do risco de contaminação da COVID-19, as decisões para o cuidado com a saúde têm sido tomadas dia a dia. Mudanças de rumo e previsões podem ocorrer de acordo com necessidades extraordinárias. Por outro lado, há cenários bem definidos. É sabido que chegará o momento de sobrecarga das unidades de saúde diante do pico da pandemia. Se a população tem se preparado para isso, o mesmo ocorre com laboratórios de análise clínica.





A demanda por exames crescerá exponencialmente, mas é preciso lembrar que a população continua adoecendo, que as demais doenças não desapareceram, que os pacientes crônicos precisam de atendimento com frequência maior e, portanto, essas unidades de saúde seguem funcionando, porém com ajustes essenciais.





Segundo critérios clínicos e medidas preventivas orientadas pelo Ministério da Saúde, o Grupo Pardini adotou, desde 23 de março, um plano de contingência para combater a infecção pela COVID-19. O atendimento ao público nas unidades de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo teve horários alterados. Algumas foram temporariamente fechadas.





A coleta em domicílio do teste molecular para diagnóstico do novo coronavírus foi retomada. Agora, além de atender a mais de 500 hospitais no Brasil, o Hermes Pardini oferece o exame para quem apresenta sinais da COVID-19, já tenha sido avaliado clinicamente e tenha pedido médico. Para isso, houve remanejamento interno para aumentar a capacidade de atendimento e produção laboratorial, além de investimento na contratação de pessoal e na compra de kits e equipamentos para ampliar os testes. O agendamento pode ser feito pelo site www.examesemcasa.com.br, por telefone ou WhatsApp: BH e região metropolitana: (31) 3228-6200. Há ainda o agendamento on-line pela loja virtual.





Alessandro Ferreira, vice-presidente do grupo, destaca que várias iniciativas tomadas prevendo o agravamento do quadro já em março estão se confirmando eficazes: se exames opcionais, checape, entre outros sem urgência foram adiados, pacientes com doenças crônicas e quadros virais graves, como hepatite e HIV, têm procurado alternativa para consultas e precisam fazer exames especializados e de análises clínicas.





“Há pacientes oncológicos que necessitam de ressonância, tomografia, PET, por exemplo. Fizemos uma adaptação das unidades para atender aos mais debilitados, com salas especiais, sem aglomeração, uso de máscara e higienização rigorosa”, diz Alessandro Ferreira. Ele afirma ter havido um leve aumento de quadros de Influenza, comum nesta época, assim como nos casos de dengue, e lembra que já há ampliação do número de testes para dengue.



Impacto

Para Mozart Chaves, diretor comercial e de relacionamento do laboratório Lustosa, que não faz o teste do coronavírus – a gestão se movimenta para, com a liberação de mais testes pela Anvisa (como os sorológicos), vir a ofertar –, o grande impacto nos laboratórios foi a queda no movimento, de 80%. Quanto aos pacientes portadores de doenças crônicas, comenta que o comportamento mudou e eles têm agendado horário de menor procura. Por isso, houve aumento no fluxo de ligações. “Ampliamos o serviço de call center e mantemos o maior número de atendimento no tempo hábil, sem espera adicional. Já a procura por exame de imagem caiu. Diferentemente da procura por vacina da gripe, pneumocócicas, herpes zóster, que não estão disponíveis. Vão chegar, mas não temos data.”





Ricardo Dupin, médico e CEO do Grupo São Marcos, explica que houve queda de 70% do número de clientes em virtude da redução de consultas eletivas e da consequente prescrição de exames. Com a pandemia de COVID-19, foram adotados cuidados como fluxo com segregação para pacientes que apresentem sintomas respiratórios, práticas de descontaminação e distância mínima entre clientes. A coleta para exames da COVID-19 é feita apenas em horários específicos e com agendamento prévio.