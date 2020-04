Menos 55 leitos na Grande BH

Funcionários afixaram aviso na entrada do hospital comunicando o fechamento temporário, que surpreendeu pacientes (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







Em plena disparada de demanda por vagas para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus, a rede de saúde da Grande BH sofre uma baixa diretamente relacionada aos reflexos da pandemia. O Hospital Santa Helena, de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou que fechará as portas até maio, sob a justificativa de problemas financeiros causados exatamente pela crise desencadeada pela COVID-19. Com a decisão, a Grande BH perde 55 leitos em momento crítico, o que equivale a quase um quinto do total hoje destinado em enfermaria para pacientes infectados pelo vírus no estado. Segundo o secretário de estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, há 300 pacientes com teste positivo em vagas de enfermarias e 50 em unidades de tratamento intensivo.

O Hospital Santa Helena sustenta que não pode se manter aberto, diante da redução no número de pacientes, registrada após o início da pandemia, e do cancelamento de cirurgias agendadas, também relacionado às medidas para enfrentar a doença. Segundo a instituição, sua estrutura atual não permite o tratamento adequado do novo coronavírus, pois a unidade dispõe de apenas três respiradores.

Há ainda a preocupação com o fato de que pacientes que deixam de ser atendidos no hospital podem sobrecarregar outras unidades na Grande BH. Enquanto o fechamento do hospital representa baixas para a rede, autoridades sanitárias tentam reforçar o número de vagas para doentes. O secretário Carlos Eduardo Amaral afirmou ontem que está prevista a ampliação da capacidade de atendimento: “Lançamos edital para contratação de até 2 mil leitos na rede de prestação de serviços associados à Secretaria Estadual de Saúde em Minas Gerais”.

O informe do Hospital Santa Helena diz que tem seguido as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do Centro de Controle de Doenças (CDC), o que teria afetado a produção da instituição, com cancelamentos de cirurgias e consultas eletivas, “causando um desequilíbrio financeiro e impossibilitando a assistência hospitalar em todas as áreas”.

De acordo com o assessor e integrante da diretoria do hospital Marco Lemos, o Santa Helena sofreu uma queda muito grande no número de atendimentos diários, de 400 para 60. Segundo ele, a perda de pacientes gerou um custo muito alto para o hospital, que estava mantendo toda a estrutura ativa para atender a poucas pessoas.

Em comunicado direcionado aos funcionários da instituição, que atua na Grande BH, o hospital afirmou que dará férias coletivas aos colaboradores e alegou que a medida busca também preservar a saúde dos empregados e garantir a continuidade do trabalho. Na manhã de ontem, os cerca de 120 médicos que atendem a unidade não prestaram serviço. Dos 160 funcionários que trabalham no local, apenas 50 continuam exercendo funções internas. Ainda de acordo com o assessor, os 55 leitos da unidade estão vazios, já que o último paciente internado no hospital recebeu alta na terça-feira. Além disso, Marco Lemos afirma que o hospital deve aguardar o pico da pandemia para, gradativamente, retornar às atividades.

A direção fixou um aviso na entrada do hospital comunicando o fechamento temporário: “O Hospital Santa Helena comunica a suspensão temporária das atividades, conforme enfrentamento à pandemia COVID-19. Muito em breve, o atendimento retornará à normalidade cumprindo seu compromisso de assistência à saúde de Contagem”.





Surpresa Enquanto o Estado de Minas estava no local, alguns usuários foram surpreendidos pelo comunicado. Um pai, que preferiu não se identificar, se declarou “abismado em ver um hospital fechar nesta época”. “Dá desespero”, comentou. Joseane Pires, microempreendedora que vende doces de produção própria, perdeu mais um ponto de venda: “Por causa das escolas paradas eu já não estava circulando, mas no hospital ainda vinha entregar encomendas. Agora, só mesmo pela internet”.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina





ENQUANTO ISSO ...

Mineirão pode abrigar hospital de campanha

A exemplo do Expominas, o Mineirão pode abrigar um hospital de campanha para receber vítimas do novo coronavírus. Uma comissão com integrantes das áreas de saúde dos governos estadual e municipal visitou ontem o local para conhecer os espaços oferecidos pela Minas Arena, que administra o estádio. De acordo com essa comissão, o campo de futebol não será utilizado, o que reduziria os custos da montagem. Foram visitados estacionamentos, espaços internos e salas, lugares que podem receber os leitos. Não há, no entanto, uma data definida para que a instalação comece. A expectativa das autoridades de saúde é que o pico da pandemia em BH seja no fim de abril e início de maio. Segundo a assessoria do governo de Minas, o estádio é uma alternativa, caso os leitos montados no Expominas não sejam suficientes.