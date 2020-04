Coronavírus: Aeroporto de Confins fecha parcialmente o terminal 2

Somente o terminal 1 do aeroporto funciona normalmente (foto: Divulgação/BH Airport) BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fechou parcialmente o terminal 2 do aeroporto na manhã desta quarta-feira. Agora, somente um dos três pontos de embarque e desembarque do local funciona normalmente, já que o terminal 3 está fechado desde a última quarta-feira. , concessionária que administra o, em, na, fechou parcialmente odo aeroporto na manhã desta quarta-feira. Agora, somente um dos três pontos de embarque e desembarque do local funciona normalmente, já que oestá fechado desde a última quarta-feira.









Vôos internacionais estão suspensos desde terça-feira da semana passada, enquanto os nacionais tiveram queda brusca. Segundo a concessionária, o número de vôos por dia caiu de 300 para 50 no mês de março deste ano, o que representa uma queda de 83%. As várias aeronaves paradas estão no terminal de cargas.





Vários estabelecimentos do aeroporto estão fechados, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento da pandemia. A exceção de farmácias e alguns pontos de alimentação. Informes sobre a prevenção da COVID-19 e álcool em gel estão à disposição dos presentes.





Guichês de atendimento, desde a parte aérea até ônibus, funcionam com um número mínimo de pessoas (o sistema de teletrabalho foi adotado para aqueles serviços possíveis). A mesma dinâmica se observa nos transportes particulares, como motoristas de aplicativo e táxis.

COVID-19 em Minas





Segundo o mais recente boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desst quarta-feira, três pessoas morreram por coronavírus no território. Outras 314 estão infectadas, enquanto 34.018 casos são investigados. Já a nível nacional, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o vírus infectou 5.717 pessoas e matou 201.