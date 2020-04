Internações desaceleram

Em pronunciamento, Zema anunciou avanço importante na realização de testes de coronavírus, com o dobro da capacidade de trabalho da Funed (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press %u2013 3/3/20)





Minas Gerais registrou desaceleração na procura por internações devido à COVID-19 no sistema público de saúde, segundo indicação dada ontem à tarde pelo governador Romeu Zema (Novo). Porém, ele não apresentou estatísticas e defendeu a continuidade do isolamento domiciliar, como medida para conter a propagação da doença respiratória. Mais cedo, o governador afirmou que o estado já prevê rombo de R$ 7,5 bilhões na arrecadação deste ano por causa dos efeitos da quarentena sobre o consumo e as atividades econômicas que estão de portas fechadas.





Até o fim da tarde de ontem, de acordo com o governo de Minas, 34.224 casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 são investigados e 275 foram confirmados. Duas mortes foram também confirmadas e há 40 em investigação. O governador frisou, em seu pronunciamento, que Minas Gerais foi um dos primeiros estados a adotar as medidas restritivas para conter a evolução da doença, o que deve ser mantido. De qualquer forma, ele propõe a flexibilização da quarentena para alguns setores na economia, temendo desabastecimento em áreas como a alimentícia ou de saúde.





Zema afirma que a ação restritiva já levou a resultados positivos, embora tem ter mostrado números: “Nossas medidas se mostraram assertivas até o momento, tendo em vista que, proporcionalmente, temos maior êxito do que outros estados”, declarou. Ele deu indicação de que houve desaceleração na solicitação de internações com suspeita da COVID-19 no sistema público de Minas Gerais nos últimos cinco dias. “Justamente uma semana do anúncio das medidas”, acrescentou.





O número de testes relativos ao novo coronavírus será ampliado, e a Fundação Ezequiel Dias (Funed) vai dobrar sua capacidade de trabalho. “Estamos em alinhamento constante com laboratórios particulares e com o Ministério da Saúde, que disponibilizará testes para o nosso estado”.





O estado faz 200 testes por dia e hoje esse universojá passará para 400 ao dia. Em dois ou três dias, segundo o governo, serão 1.800 por dia. Zema ainda lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus. “Me solidarizando com familiares que perderam entes queridos. Minha primeira preocupação é com a vida dos mineiros. Essa é a aprioriadade que guia as nossas ações”.

Receita





Ao falar sobre a previsão de queda da arrecadação do estado devido aos efeitos da pandemia sobre as atividades econômicas, Zema manteve, em entrevista à TV Gobo Minas, o discurso da necessidade de reabertura de lojas de alguns setores da economia por receio à falta de alimentos e medicamentos à população. No entanto, evitou alinhar essa defesa àquela feita pelo presidente e aliado Jair Bolsonaro (sem partido), que vem pregando a volta ao trabalho das pessoas que não integram o grupo de risco da doença.





“Tenho procurado seguir opiniões de especialistas em epidemias para fazer o melhor para o povo mineiro. É isso o que tem sido feito”, disse o governador. “Não estou abrindo perfumaria, loja de joias. Não quero que falte produto no supermercado nem remédio nas farmácias. Estou tomando medidas, mas com muito critério e responsabilidade. Estamos fazendo isso consultando as entidades de classe. Tudo sendo feito consultando os sindicatos”. A redução de R$ 7,5 bilhões da receita dos cofres públicos representa, de acordo com o governador, duas folhas de pagamento.





Zema aproveitou para afirmar que já tomou medidas para aumentar o estoque de equipamentos de proteção a profissionais da saúde. Trabalhadores da área denunciaram a falta dos produtos básicos para prevenção ao vírus e contato com pacientes.





“Neste frenesi todo, eventualmente pode estar havendo alguma falta em algum lugar do estado. Produtos sumiram do mercado. Muitas vezes, estão com preço lá em cima. Várias indústrias já foram acionados e estão se adequando para produzir esses produtos. Presidiários estão produzindo máscaras. Nos próximos dias, a situação já deve ter sido regularizada”, afirmou.