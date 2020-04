Coronavírus mata três jovens na Europa, ligando o alerta

Cada vez mais fica comprovado que os jovens também correm risco de morte pela COVID-19. Um adolescente britânico de 13 anos morreu na segunda-feira após testar positivo para o novo coronavírus, informaram ontem o hospital onde ele faleceu e sua família, que afirmou que o garoto não sofria de nenhuma outra doença. Trata-se da mais jovem vítima da COVID-19 conhecida no Reino Unido, onde um rapaz italiano de 19 anos também morreu acometido pela doença. A vítima mais jovem em um país europeu é uma menina de 12 anos, que morreu na Bélgica.





O jovem testou positivo na última sexta-feira, um dia depois de ter dado entrada no King's College Hospital de Londres, segundo comunicado divulgado por sua família, que declarou estar "mais do que devastada". "Infelizmente, um jovem de 13 anos que testou positivo para a COVID-19 faleceu", confirmou um porta-voz do hospital. Ismail "começou a apresentar sintomas e dificuldades respiratórias, e foi internado no King's College Hospital", explicou a família.





"Foi colocado sob assistência respiratória e coma induzido, e infelizmente morreu ontem (segunda)", acrescentaram. "Ainda que saibamos que é menos provável que os mais jovens possam sofrer formas severas da COVID-19 em comparação aos adultos, esse caso reforça o importante ponto que é de se tomar todas as precauções possíveis para reduzir a propagação da infecção", explicou a médica Nathalie MacDermott, professora do King's College.





"É essencial manter as investigações para determinar porque algumas mortes acontecem fora dos grupos de risco da infecção", como pessoas idosas ou as que têm problemas de saúde pré-existentes, informou MacDermott. O Reino Unido registrou 381 mortes ontem por causa do novo coronavírus, um recorde para o país, que já conta com 1.789 mortes.





ITALIANO





O jovem italiano Luca Di Nicola, 19 anos, que morreu em Londres no dia 24 de março, testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com informações fornecidas por sua família ontem. Com isso, ele se tornou o italiano mais novo a falecer da doença e entra para as estatísticas como mais um caso em que a vítima era saudável e sem comorbidades.





A história de Nicola chocou a pequena cidade de Nereto, na província de Teramo, na região de Abruzzo, de onde a família era originária. Ele morava na periferia de Londres com a mãe Clarissa e o companheiro dela, Vincenzo, e trabalhava como cozinheiro na capital britânica.





De acordo com uma entrevista da tia dele, Giada, ao jornal La Repubblica, o rapaz começou a sentir os sintomas da doença – tosse e febre – uma semana antes de falecer, assim como a mãe e o padrasto. "Parecia gripe e o médico em Londres receitou paracetamol para ele. Mas, a situação de Luca se agravou no dia 23 de março. O médico, então, o visitou em casa e disse que ele era jovem, forte e que não devia se preocupar com aquela gripe feia", disse Giada ao jornal.





No entanto, a situação piorou no dia 24, quando o italiano começou a apresentar dores fortes no peito. Clarissa, então, percebeu os lábios em cor arroxeada e, logo depois, viu seu filho desmaiar. "Chamaram a ambulância, o reanimaram, mas os pulmões estavam colapsados, cheios de água e sangue. Aí, o entubaram e logo o colocaram na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital North Middlesex de Londres. Mas, depois de meia hora, por volta das sete horas da noite, Luca morreu. Sem ter feito nenhum teste antes", relatou Giada.





As mortes de jovens pela COVID-19 são raras, mas tem suscitado diversas questões entre especialistas e pesquisadores. A Itália já havia registrado a morte de outro jovem saudável, de 34 anos, e casos assim também foram vistos na França e no Reino Unido. A grande maioria das vítimas do coronavírus são idosos com mais de 60 anos ou pessoas que já têm comorbidades – como hipertensão, diabetes ou doenças imunodeficientes.





MAIS JOVEM





Na Bélgica, uma menina de 12 anos também morreu vítima do novo coronavírus. A adolescente tinha febre há três dias e testou positivo para o vírus. "É um fato raro que nos comove profundamente", disse o porta-voz do Serviço de Saúde, médico Emmanuel André. A Bélgica já registrou 705 mortes e 12.775 casos confirmados da COVID-19, mas até o momento nenhuma vítima era tão jovem, de acordo o balanço oficial.