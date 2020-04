Coronavírus já superou 800 mil infectados e deixou 41 mil mortos no mundo

Com a saturação dos hospitais, um centro de convenções em Madri foi transformado em unidade de atendimento aos doentes (foto: Comunidad de Madrid/AFP )













O novo coronavírus causou pelo menos 41.072 mortes em todo o mundo desde que apareceu em dezembro na China, de acordo com um balanço estabelecido ontem pela AFP com base em fontes oficiais. Desde o início da epidemia, mais de 828.340 contágios foram registrados em 186 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções, devido às políticas adotadas em diferentes países pois alguns só diagnosticam casos que necessitam hospitalização. Autoridades acreditam que até agora pelo menos 164.900 pessoas tenham sido curadas da doença.





Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais mortes foram Espanha, com 849 novos óbitos, Itália (837) e Estados Unidos (612). O número de mortos na Itália, que registrou o primeiro óbito ligado ao vírus no fim de fevereiro, é de 12.428. O país registrou 105.792 infecções. Desde segunda-feira, 837 mortes e 4.053 novos contágios foram registrados. Autoridades italianas consideram que 15.729 pessoas foram curadas.





Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha com 8.189 mortes e 94.417 casos, a França com 3.523 mortes (52.128 casos), os Estados Unidos com 3.440 mortes (174.467 casos) e a China continental com 3.305 mortes (81.518 casos). A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no fim de dezembro, tem um total de 81.518 infectados, dos quais 3.305 morreram e 76.052 foram completamente curados. Nas últimas 24 horas, 48 novos casos e um óbito foram registrados.





Em quantidade de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 174.467 contaminações oficialmente diagnosticadas, incluindo 3.440 mortes e 6.038 curados. Desde segunda-feira, Trinidad e Tobago, Mianmar, Tanzânia, Mauritânia, Costa do Marfim e Bielorrússia anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus. Burundi e Serra Leoa também diagnosticaram seus primeiros casos.





Desde o início da epidemia, a Europa soma 29.912 mortes (452.978 contágios), Ásia 3.889 (108.726), Estados Unidos e Canadá 3.538 (182.953), Oriente Médio 3.008 (55.578), América Latina e Caribe 508 (17.191), África 195 (5.698) e Oceania 22 (5.224). Esse balanço foi realizado com dados de autoridades nacionais compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





O número de mortos voltou a crescer na Espanha ontem, apesar de o país ter aplicado um dos confinamentos mais rígidos da Europa, paralisando todas as atividades econômicas não essenciais e proibindo até funerais, como a Itália já havia determinado. "A tendência geral permanece", disse a médica Maria José Sierra, do Centro de Emergências Sanitárias. Os pacientes recuperados também registraram aumento, de 16.780 a 19.259, de acordo com os números do Ministério da Saúde. A França também mostrou números recordes, com 499 mortos em um dia, assim como o Reino Unido, com 381 falecimentos.





HOSPITAIS SATURADOS





Os hospitais espanhóis, sobretudo em Madri e Catalunha, estão lotados. "Começam a faltar sedativos", contou Nuria Martínez, médica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Puerta de Hierro, de Madri. "Estamos começando a restringir o acesso à UTI. Pessoas com mais de 80 anos não são internadas na UTI", lamentou.





A Itália registra quase 102 mil casos da COVID-19, em meio a graves dificuldades pela saturação dos hospitais. Ester Piccinini, enfermeira de 27 anos, que atua em um hospital de Bergamo, ao Norte do país, conta: "Pela manhã, ao chegar ao serviço, espero que esteja tudo bem. Não tanto por mim (...), já que estou muito protegida, mas pelos pacientes".





Segundo um estudo da Imperial College de Londres, as medidas de confinamento aplicadas em 11 países europeus podem ter salvo 59 mil vidas até hoje. Nos Estados Unidos, um navio-hospital de mil leitos chegou a Nova York, foco da epidemia no país, para dar um alívio aos congestionados centros médicos da cidade, ao mesmo tempo que o governo instala unidades provisórias de atendimento em um centro de convenções e no Central Park.





A epidemia também foi declarada a bordo do porta-aviões americano Theodore Roosevelt, atracado na Ilha de Guam, no qual o comandante pediu autorização para desembarcar e confinar toda a sua tripulação. "Não estamos em guerra. Os marinheiros não precisam morrer", escreveu o capitão do navio, Brett Crozier.





ESCOLHA CRUEL





A falta de leitos de UTI e equipamentos de proteção para os exaustos profissionais da saúde é grave em todo o planeta, incluindo nos países mais ricos. "Se acontece um fluxo grande e você tem um número limitado de respiradores, não consegue ventilar a todos. Então, você tem que começar a escolher", lamentou em Nova York Shamit Patel, médico de 46 anos, que, como colegas de outros países, pode ter que ser obrigado a decidir quem salvará.





Diante da pandemia, a ONU e o papa Francisco pedem cooperação, trégua e solidariedade. Ontem, países europeus anunciaram que entregaram material médico ao Irã, que tem quase 3 mil mortes provocadas pela doença, usando um mecanismo que evita as sanções dos Estados Unidos. Mais de 3,6 bilhões de pessoas, 46,5% da população do planeta, estão confinadas, por obrigação ou por decisão própria.

A maioria deve cumprir um regime de confinamento obrigatório, como na Espanha, Índia, Reino Unido, França, Itália ou muitos estados dos Estados Unidos. Os demais estão submetidos a toques de recolher, vivem em cidades em quarentena ou são aconselhados a permanecer confinados, mas sem medidas coercitivas. A Rússia ampliou as suas medidas de confinamento para a maioria das suas regiões, e anunciou fortes multas para os que não as respeitarem.





Mas conseguir o respeito ao confinamento é difícil em vários países, em especial na África e América Latina, onde milhões de pessoas vivem em uma economia em crise e em locais superpopulosos, às vezes com escassas condições de higiene. Na América Latina, com 348 mortes e quase 15 mil infectados, vários países anunciaram a prorrogação das medidas, em uma tentativa de evitar o colapso de seus sistemas de saúde. No México, que registra mais de mil infectados e 28 mortos, foi declarada emergência sanitária, enquanto o Panamá endureceu o confinamento.