Empresário de JF faz campanha para produzir milhares de máscaras para hospitais

A máscara feita por Marcelo tem arco de plástico biodegradável e a viseira de acetato, mas não dispensa o uso da outra de tecido (foto: Arquivo pessoal)







A pandemia do novo coronavírus revela o lado mais solidário e criativo das pessoas em todo o mundo. Um dos muitos bons exemplos em Minas vem de Juiz de Fora. O proprietário do Galpão do Laser, Marcelo Andrade Soares, de 48 anos, colocou a sua fábrica para produzir máscaras, um dos principais equipamentos de proteção individual usados por enfermeiros e médicos que atendem pacientes com a COVID-19. Profissionais da saúde vêm denunciando a falta desses equipamentos nos hospitais brasileiros.





Marcelo gravou um vídeo em que pede ajuda para ampliar a produção da fábrica. O vídeo viralizou e a campanha de financiamento coletivo arrecadou R$ 11,8 mil até a manhã de ontem. A meta é arrecadar R$ 50 mil. No vídeo, Marcelo explica que devido às ações de isolamento social sua empresa estava parada. No entanto, ao ver a confecção de máscaras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, percebeu que poderia colaborar. Na universidade, a produção fica a cargo de uma impressora 3D, que pode fazer até 15 máscaras por dia.





Com a máquina funcionando a pleno vapor, Marcelo acredita que consegue produzir até 4 mil máscaras por dia. A ajuda é fundamental para que retome as atividades da fábrica. “Estou literalmente falido. Tinha contrato com grandes empresas no Brasil todo. Com a crise, eu tive que ir demitindo os meus funcionários até ficar sozinho”, contou.





A empresa já está produzindo centenas de máscaras por dia, mas Marcelo garante que, com os recursos da campanha, passará para a casa do milhar. As especificações técnicas do equipamento seguem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.





SEGURANÇA

A adequação técnica está a cargo da médica-cirurgiã Maria Augusta Marques Sampaio de Souza. "Por ser um equipamento de proteção, é preciso que seja seguro. Tem que ser feito com material que dá segurança ao profissional", diz. As primeiras máscaras confeccionadas serão inspecionadas pela Anvisa e distribuídas para hospitais públicos e privados. "Já estamos produzindo. Estamos esperando as doações para fazer a escalada da produção, de centenas de máscaras vamos para milhares."





A médica explica que a máscara, que mais parece um visor, é colocada por cima da máscara N95, aquela de tecido. "Usa por cima para que não venham gotículas e sangue no rosto do profissional. Também não deixa molhar a máscara N95. É fundamental o uso para o tratamento do paciente doente", diz. O valor arrecadado será usado na compra de insumos: o arco é feito de PLA, plástico biodegradável, e a viseira de acetato.





A empresa Galpão do Laser realiza serviços de corte a laser em grandes formatos e em materiais diversos para transformá-los em itens de decoração e presentes personalizados. Atualmente, está totalmente parada. Para fazer as doações, basta acessar o endereço voaa.me/protetores-faciais-coronavirus.





IDOSA DE 97 ANOS CURADA NO RECIFE

Uma idosa de 97 anos, moradora do Recife, é a nova paciente da COVID-19 considerada curada no estado. De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), subiu para 14 a quantidade de pacientes considerados recuperados da doença. A paciente, que teve cura clínica, estava internada em um hospital privado da capital pernambucana. Ontem, mais 10 casos da COVID-19 foram confirmados em Pernambuco. Com a atualização, o estado contabiliza 87 ocorrências pelo novo coronavírus. Não houve nenhuma nova morte confirmada nas últimas 24 horas, sendo seis o número de óbitos registrados até agora.