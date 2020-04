Boa alimentação ajuda a fortalecer o sistema imunológico em tempos de isolamento

O período de isolamento social imposto pela escalada do coronavírus impacta a vida de todos e gera mudanças na rotina dentro de casa e no trabalho. Nesse contexto, com muita gente no ambiente domiciliar, a oferta de alimentos é maior pela proximidade com a geladeira ou a despensa. É para o que chama a atenção o nutrólogo Guilherme Mattos. Manter a alimentação equilibrada ajuda mesmo a fortalecer o sistema imunológico. Dessa forma, é fundamental evitar a tentação e a comilança.





“Uma escapadinha na dieta de vez em quando não faz mal a ninguém, mas é fundamental manter um estilo de vida saudável, principalmente diante do cenário atual”, diz o médico. Ele conta que tem orientado seus pacientes quanto a este momento em particular e, conforme a realidade de cada um, indica os melhores hábitos para respeitar em casa e fugir do ganho de massa de gordura, o que pode mesmo ser prejudicial à saúde.





“Não sabemos de fato quanto tempo ainda teremos de permanecer em nossas residências. Pequenos deslizes no dia a dia, depois de um tempo, viram algo comum. Uma vida com rotinas faz com que a gente saia menos da linha. Estabelecer os horários para o café da manhã, lanches da manhã e da tarde, almoço e jantar acaba sendo positivo para evitar a comilança desenfreada”, ensina.





Outra questão importante, pontua Guilherme: só se come o que se tem em casa. Nesse sentido, na ida ao supermercado, é recomendado preferir produtos in natura, como frutas, frutas secas, verduras, legumes, iogurtes sem açúcar, oleaginosas, queijos brancos, pães e massas integrais e carnes magras. A escolha deve ser menos pelos embalados e mais para o que se pode descascar. “Sabemos que o coronavírus acomete, entre os grupos de risco, aqueles que estão com a imunidade baixa. Esse é mais um motivo para ficar atento à qualidade calórica que está sendo ingerida. Quanto mais nutrientes e vitaminas consumirmos, mais imunidade nosso corpo tem”, orienta o nutrólogo.





Ainda que não exista comprovação de que os alimentos ajudam a não contrair a COVID-19, se o sistema imunológico está forte, o organismo naturalmente fica mais disposto a lutar contra o vírus, em casos positivos para a doença. A imunidade baixa faz com que o número de células de defesa do organismo seja menor e a capacidade de produção dessas células também fica reduzida. Assim, nosso corpo tende a contrair mais facilmente infecções virais ou bacterianas.





CALORIAS VAZIAS

Quanto a ter uma alimentação desregrada, o problema é ofertar ao corpo calorias vazias. Assim, o organismo passa a não produzir bem as células de defesa e fica mais vulnerável e fraco para combater doenças. “Outro ponto é o aumento de peso que, a longo prazo, leva o indivíduo à obesidade, que é porta de entrada para outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Todos eles, inclusive, são fatores de risco graves para pacientes com positivo para a COVID-19”, diz Guilherme.





Açúcar, farinha branca, gordura hidrogenada e trans, ultraprocessados, embutidos. Entre outros, são produtos que, se consumidos com frequência, assim como as drogas, criarão dependência. “Para eliminá-los de nossa vida depois, muitas vezes o processo pode ser doloroso. Além disso, a ingestão de alimentos pobres em nutrientes pode gerar alergias, anemias, problemas de prisão de ventre ou diarreia. O que menos a gente precisa é ir a um pronto-atendimento de hospital para resolver problemas que nós mesmos poderíamos ter evitado”, pondera.