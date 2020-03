Kalil quer enquadrar os 'desobedientes'

Para o prefeito Alexandre Kalil, as manifestações pelo relaxamento da quarentena não se justificam (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press %u2013 20/2/20)



















A depender do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), serão multados os cidadãos que descumprirem as regras de isolamento e distanciamento social na capital mineira devido à pandemia do novo coronavírus. Kalil disse ontem que a prefeitura trabalha para viabilizar a penalidade àqueles que desobedecerem a determinação. Em entrevista à TV Globo Minas, o chefe do Executivo municipal afirmou que já acionou os órgãos devidos para classificar essas pessoas como criminosas.

“Já acionamos a Procuradoria-Geral do Município por uma desobediência de uma pandemia, ou endemia. É crime. Vamos enquadrar como criminosos. Isso é bom? Não, isso é ruim, péssimo. Existe uma coisa que não entendem. Se o rapaz de 30 anos – que agora já houve uma mutação do vírus, já está matando gente com 26, 30, 40 anos. Esse jovem que vai sair, e 80% deles (jovens nesta fixa etária) vão entrar e sair de um CTI com vida, mata um homem de 60 anos. Isso é de uma cretinice, egoísmo”, disse Kalil.

As declarações foram dadas após um fim de semana de maior movimento na capital mineira. Nos últimos três dias, inclusive, manifestações pela quebra do isolamento e volta gradativa à rotina foram realizadas na cidade, movidas por declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Outras pessoas, sem motivações políticas a princípio, faziam atividades ao ar livre em pontos tradicionais da capital. Ontem, o trânsito também se mostrou mais carregado. Kalil foi duro com aqueles a quem chamou de “egoístas”.

“Toda vez que se vê um casal não idoso passeando pela orla da Pampulha ou praças, esse é o egoísta. É aquela palavra, que se olha para o seu umbigo, para mais ninguém. Vamos identificar esse povo como os egoístas, eles fazem mal a BH, só pensam neles, não têm capacidade, discernimento, o patriotismo de arrastar um doente, colocar no ombro, ou no colo, e não deixá-lo sem um respirador, sem um leito”, completou.









Trabalhador patriota

O prefeito de BH aproveitou para criticar manifestações contra o isolamento social. Os atos, em consonância com o pensamento do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que defende o relaxamento das regras, foram realizadas em vários pontos do país.

“Ninguém que amarra uma bandeira do Brasil como uma capa de Super Homem ou veste a camisa da Seleção Brasileira, como tantos fizeram aqui em BH, é um milímetro mais patriota que aquele que pôs uma touca, uma máscara, e foi atender um jovem, um senhor, ou uma criança com problema respiratório, sentindo afogamento ou falta de ar”, disse o prefeito, ainda em entrevista à Globo Minas.

Kalil também aproveitou a oportunidade para valorizar o trabalho dos profissionais que não podem trabalhar de casa, como os garis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Novamente, atacou os manifestantes, que pediram principalmente a reabertura do comércio em BH.





Medidores de energia

Em meio à pandemia de coronavírus, foi alterada a forma de leitura dos medidores de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Segundo a empresa, a nova prática será adotada a partir de amanhã. A verificação de medidores localizados no interior de residências só poderá ser feita se o cliente autorizar o acesso do leiturista; caso contrário, serão realizadas estimativas de consumo baseadas na média registrada nos últimos 12 meses. Para informar a leitura de seu medidor, o cliente deve observar a data da próxima leitura, que está disponível na conta de luz do mês anterior, e realizar sua leitura de três a cinco dias antes da data informada. Os números registrados no medidor devem ser anotados pelo cliente. Caso o ponteiro esteja entre dois números, o menor deve ser considerado. No caso de medidores voltados para a rua, a leitura será realizada normalmente.













Filas se cruzam em banco e farmácia

Em Venda Nova, clientes se aglomeraram do lado de fora das agências, disputando espaço para vacinação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Na manhã de ontem, em Belo Horizonte, houve o encontro de duas gigantescas filas, em pleno isolamento social devido ao avanço do novo coronavírus, resultantes da procura por vacina contra a gripe e do intenso movimento nas agências bancárias. Foi uma situação inusitada na Rua Padre Pedro Pinto, Região de Venda Nova. Enquanto clientes de uma agência da Caixa Econômica Federal aguardavam atendimento do lado de fora do prédio da instituição, idosos se aglomeravam para tomar vacina numa unidade da rede de farmácias Drogaria Araujo.

A fila para vacinação começava a um quarteirão da agência. Rosalina da Costa, de 78 anos, contou à reportagem que chegou ao local antes das 7h e só conseguiu ser imunizada quase três horas depois. Não muito distante dali, onde a fila de acesso à agência da Caixa se formava, Nelcina Caetano, de 72, aguardava o atendimento bancário desde as 8h.

A aposentada, que esperou por mais de 2 horas para receber o benefício do INSS, afirmou que não estava com medo dos riscos da aglomeração. De máscara, Nelcina disse, ainda, que só teve o cuidado, utilizando o equipamento de proteção, por imposição dos filhos. ‘’O pessoal lá de casa briga comigo. Eles falaram que não é para eu vir, mas e depois? Não vou poder comprar, pagar e nem nada”.

Alda Aparecida, de 65, também foi até a agência para acompanhar a vizinha de 75, que mora sozinha. Ao retirar da bolsa uma pequena garrafa pet com álcool em gel, Alda afirmou que higienizava as mãos com frequência para se prevenir da COVID-19. “Com medo a gente fica, mas precisa vir”, disse, para logo depois ser interrompida pela amiga mais velha que contrapôs. “Não tenho muito medo não, porque aquele (Deus) está conosco,” completou apontando para o céu.

Em frente ao local, um funcionário de máscara orientava as pessoas que chegavam com relação as mudanças no funcionamento da agência. Ao lado, em outro banco visitado pela reportagem, funcionários que instruíam os idosos nos caixas eletrônicos e que controlavam a entrada de pessoas na agência não foram vistos utilizando nenhum tipo de equipamento de proteção individual (EPI). Em, ao menos, quatro outras agências localizadas na mesma rua as filas persistiam. O EM não constatou a determinação de distanciamento de 1,5 metro a 2 metros entre as pessoas.





*Estagiária sob supervisão do editor Renato Scapolatempore





























Entre lojas fechadas e mais gente na rua

Tráfego fluiu tranquilo em corredores movimentados como o da Avenida Cristiano Machado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Apesar da pressão de muitos setores da economia pela flexibilização das regras ao isolamento social, as restrições têm sido atendidas por boa parte dos lojistas de Belo Horizonte. Diferentemente disso, as pessoas parecem estar mais relaxadas em relação ao aconselhamento de ficar em casa, pois as ruas estavam visivelmente mais cheias ontem, que há uma semana, quando a reportagem do Estado de Minas também percorreu logradouros da cidade.

Na região central, alguns comerciantes desafiam o determinado pelo decreto municipal expedido há cerca de 15 dias. Gente que reconhece os riscos, mas tenta manter o mínimo de atividade para conseguir pagar as contas. É o caso do empresário José Wilson Batista Sena, dono de duas lojas no Hipercentro da capital. Ele fechou a maior delas e concedeu férias coletivas aos 18 funcionários, mas desde sábado decidiu abrir a menor, na Rua Curitiba, onde vende utensílios domésticos. O trânsito também revela o movimento em alguns corredores da capital, como verificou ontem o EM na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Primeiro de Maio.